Belmonte entrega la Beca Vamos-ColaCao a Jaume y su Club de Waterpolo Castellón

Publicado 12/09/2018 17:30:05 CET

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora campeona olímpica Mireia Belmonte ha entregado este miércoles en Castellón una Beca Vamos-ColaCao, otorgada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y ColaCao, a Jaume Camino y a su Club de Waterpolo Castellón, que recibirá un minibús para facilitar el desplazamiento y la práctica deportiva a sus miembros.

Las Becas Vamos del CSD y ColaCao destinan 300.000 euros a varios proyectos de niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y poner de relieve los valores del deporte, y en 2018 ya se han dado 14 de ellas.

En esta ocasión, Jaume Camino y el Club de Waterpolo Castellón, donde Jaume practica este deporte desde que tiene 6 años, recibirán un minibús para cumplir el sueño del ganador de la beca de que muchos más niños de la región puedan unirse a él y practicar waterpolo.

Para ello, presentó una candidatura a las Becas Vamos para romper las barreras que suponen los problemas de movilidad y conseguir un medio de transporte con el que llegar a todos los puntos de Castellón.

La nadadora Mireia Belmonte, miembro del jurado de las Becas Vamos y una de las deportistas españolas más laureadas de la historia- este año celebra el 10º aniversario de su primer oro- ha sido la encargada de entregar esta beca, constituida por un minibús.

"Me hace mucha ilusión formar parte de este proyecto y poder estar aquí junto a Jaume y sus amigos. Estar en la piscina con gente tan joven, que son la base del deporte español, me hace palpar la continuidad y fuerza que tienen los deportes de agua en nuestro país", aseguró Belmonte en rueda de prensa.

"Además, me parece muy destacable que Jaume, siendo tan joven, tenga la generosidad de solicitar una beca para poder implicar a más niños y niñas en este deporte. Para mí es todo un ejemplo, y se merece poder cumplir su sueño", afirmó.

El transporte facilitado por las Becas Vamos permitirá hacer ruta por unos 20 colegios de la zona, recogiendo así a niños y niñas de Castellón, Almazora, Villarreal, Benicasim, Grao Castellón, Borriol, San Juan de Moró, Onda Alcora y Oropesa.

Todos los alumnos de estos colegios podrán acudir al club e incorporar el waterpolo como actividad deportiva en horario escolar, destinada a niños y niñas que cursen 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.

Además, para demostrar su nivel, los participantes podrán asistir a los campeonatos de la liga de la Comunidad Valenciana en Elche, Calpe, Alicante, Sagunto y Valencia. También a más de 10 torneos de ámbito estatal, como los de Madrid, Navarra o Vizcaya.

Por su parte, el ganador de la beca, aseguró que muchos de sus amigos quieren ir a entrenar pero que no siempre pueden. "Por eso para nosotros era muy importante tener este autobús. Es genial que las Becas Vamos se hayan fijado en nosotros y nos hayan ayudado. Todavía no me lo creo", señaló Jaume.

En la presentación, la nadadora Mireia Belmonte ha realizado con los niños y niñas del club una sesión de calentamiento y ha hecho el saque de honor de un partido amistoso que han disputado los jóvenes en la piscina del club.

En el acto también han participado el director de comunicación de Idilia Foods (ColaCao), Javier Coromina, la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, el subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del CSD, Jesús Mardaras, el director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Alfonso Jiménez Prado, y el presidente del Club Waterpolo Castellón, José Bausá.