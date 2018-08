Damián Quintero: "Hay que seguir luchando por subir al podio"

Publicado 16/08/2018 17:21:05 CET

El karateca español Damián Quintero afirmó que va a luchar por el podio en cada prueba en el inicio de la segunda parte de la temporada que prepara en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada (Granada), con el objetivo del Mundial que se disputa en Madrid en el próximo mes de noviembre.

Damián Quintero esta concentrado en el CAR de Sierra Nevada para intensificar la preparación ante sus próximos objetivos, que comienzan en septiembre con la 'Premier League' de Berlín.

Quintero retomó sus entrenamientos el 25 de julio, tras unos días de descanso en familia y un inicio de temporada que culminó con ocho medallas (4 oros, 1 plata y 3 bronces) en las ocho pruebas en las que participó.

Además, en esa primera parte de la temporada logró el hito de convirtirse en el único karateca español con 9 títulos continentales, cinco individuales y cuatro por equipos, que le reafirman como el mejor karateca español de todos los tiempos en la modalidad de kata.

El malagueño reanuda la segunda parte de la temporada "con la vista puesta" en el Mundial, pero "con los pies en el suelo", porque antes tendrá que disputar la 'Premier League' de Berlín (del 14 al 16 de septiembre), la Serie A de Chile (del 21 al 23 del mismo mes) y la 'Premier League' de Tokio (del 12 al 14 de octubre).

"Siempre me fijo objetivos a corto plazo y pongo el contador a cero después de cada torneo. Es la única manera de seguir sumando puntos y avanzar. De nada sirve lo que has conseguido anteriormente si no sigues luchando por subir al podio en cada prueba", concluyó.