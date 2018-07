Toni Bou, aún más líder del Mundial de TrialGP tras su victoria número 100

Publicado 24/06/2018 21:46:37 CET

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) ha ampliado su ventaja a 10 puntos respecto a su compatriota Jeroni Fajardo (GasGas) en el liderato de la clasificación general del Mundial de TrialGP, después de ganar este fin de semana el Gran Premio de Portugal.

Bou, pluricampeón del mundo de trial, logró en tierras portuguesas su centenar de victorias tras haber disputado ya 200 Grandes Premios. De esa manera, superó el récord de 100 triunfos que hasta este domingo ostentaba el británico Dougie Lampkin. Mientras tanto el japonés Takahisa Fujinami, compañero del español en Repsol, acabó en la octava posición.

El líder del Mundial, ahora con 90 puntos, había sido primero en los entrenamientos del sábado y luego confirmó su favoritismo retornando al cajón más alto del podio. Por su parte, Fujinami pasó de su tercer puesto en los 'entrenos' hasta esa octava plaza de la sesión dominical; así, el nipón sigue octavo con 42 puntos en la general del Mundial.

Bou debutó en el Campeonato del Mundo de Trial Outdoor en 2003 y cuatro años más tarde se unió al equipo Repsol Honda; desde entonces, ha sumado las citadas 100 victorias, consiguiendo 145 podios en total y 11 títulos como campeón mundial. En la modalidad bajo techo, Bou cuenta en su palmarés con 12 Mundiales a tenor de 57 triunfos en 78 pruebas.

"Estoy muy contento, nunca me hubiera imaginado llegar hasta aquí. No sabía que había alcanzado los 200 Grandes Premios, no me suelo fijar en los números, pero me hace mucha ilusión llegar a las 100 victorias; y aún más saber que he vencido en el 50 % de carreras, es una efectividad increíble", afirmó Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Hoy me he sentido muy bien respecto a la lesión, cada día estoy mejor, así que también estoy muy contento por eso. Hoy hemos tenido que apretar desde el inicio, ya que los rivales están muy fuertes. Seguiremos luchando al máximo por este complicado campeonato", agregó el sólido líder mundialista.