El Corte Inglés amplía su consejo de administración con la entrada de Fernando Becker y el regreso de Ceslar

Actualizado 26/08/2018 14:34:56 CET

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La junta de accionistas de El Corte Inglés ha aprobado la ampliación del consejo de administración de 10 a 11 miembros con la entrada de Fernando Becker como consejero independiente y la vuelta de Corporación Ceslar, que estará representada por Carlota Areces, según ha informado la compañía en un comunicado.

El grupo ha señalado que con estos cambios, que llegan tras la salida 'in extremis' pactada del expresidente Dimas Gimeno horas antes de la celebración de la junta, se apuesta por la "profesionalización" del órgano rector y el "avance hacia las mejoras prácticas" del gobierno corporativo.

El presidente Jesús Nuño de la Rosa propuso a la aprobación de la junta esta reordenación del consejo para tener representados a "todos los accionistas relevantes, e incorporar consejeros independientes que refuercen su profesionalidad".

Respecto a la vuelta de Corporación Ceslar, que fue expulsada del consejo en 2015 tras mostrar su rechazo a la entrada en el accionariado del jeque catarí Al-Thani, la firma ha señalado que este regreso "refuerza la unidad accionarial de la compañía".

Por su parte, Becker, catedrático de Economía y que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Iberdrola donde ha ocupado siempre puestos de alta responsabilidad, entra como consejero independiente para aportar "una mayor profesionalización del consejo y un nuevo avance en gobierno corporativo".

De esta forma y tras estas incorporaciones, el consejo de administración se amplía a 11 miembros, tras la renovación de Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echavarría y Cartera Mancor, representada por Paloma García Peña.

El órgano rector queda formado por Nuño de la Rosa como presidente del grupo y por los consejeros Marta y Cristina Álvarez Guil, Florencio Lasaga Munárriz, Carlos Martínez Echavarría, Manuel Pizarro Moreno, Víctor del Pozo Gil, Shahzad Shahbaz, Cartera Mancor, Corporación Ceslar y Fernando Becker, mientras que Antonio Hernández-Gil ejerce las funciones de secretario.

Nuño de la Rosa ha destacado en su discurso que El Corte Inglés inicia una nueva etapa en la que se quiere dar "un nuevo impulso en transparencia y buen gobierno corporativo" y ha recordado la decisión adoptada en el primer consejo de administración que presidió con la creación de las comisiones de Nombramientos y Retribuciones, y la de Responsabilidad Social Corporativa.

ACUERDOS APROBADOS CON MÁS DEL 99% DE LOS VOTOS

Durante el desarrollo de la junta general ordinaria se han aprobado con más del 99% de los votos todos los acuerdos que figuraban en el orden del día. Además de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe no financiero, correspondientes al ejercicio 2017/18.

El Corte Inglés disparó su beneficio neto un 25% al cierre de su ejercicio fiscal, -entre marzo de 2017 y febrero de 2018-, hasta alcanzar los 202 millones de euros, el más alto de los últimos cuatro años y que le permite encadenar cuatro años de crecimiento, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 7,4%, hasta los 1.054 millones de euros.

El grupo de distribución consolidó sus ventas, que crecieron un 2,8% en 2017, hasta alcanzar los 15.935 millones de euros, la mejor cifra de negocios de los últimos seis años, después de que todas las líneas de negocio del grupo evolucionaron de forma positiva durante el ejercicio. La junta también aprobó el reparto de un dividendo de 60 millones de euros.

GIMENO ACEPTA 'IN EXTREMIS' UN ACUERDO PARA DEJAR EL GRUPO

A última hora de la noche de ayer, el consejo de administración de El Corte Inglés aceptó la renuncia como consejero de Dimas Gimeno, expresidente del grupo, tras el acuerdo alcanzado entre las partes.

Con su salida del máximo órgano de gobierno, se extingue toda su relación jurídica con El Corte Inglés. Fuentes cercanas a Gimeno señalaron a Europa Press que renuncia para no perjudicar los intereses de la compañía, debido el grado de tensión que se había alcanzado en las últimas semanas.

Gimeno, que no ha estado presente en la junta de accionistas celebrada hoy en la Fundación Ramón Areces, pactaba una salida millonaria 'in extremis' horas tras una semana intensa de negociaciones entre sus abogados y los de El Corte Inglés, que empezó con una reunión a principio de semana entre el ex presidente y su sucesor en el cargo, Nuño de la Rosa para intentar alcanzar un acuerdo y afrontar de forma pacífica la junta de accionistas.