Irene Montero defiende 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer y recomienda más feminismo a Méndez de Vigo

Actualizado 08/02/2018 19:07:42 CET

383086.1.500.286.20180208125412

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este jueves el uso del término 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer, pese a las críticas de la Real Academia (RAE) y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al que ha recomendado que "lea más feminismo y sobre igualdad".

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE precisó este martes que el sustantivo "portavoz" es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. "El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española", añadía la institución.

Montero ha sido preguntada, en rueda de prensa en la Cámara Baja, acerca de las declaraciones del titular de Educación en las que criticaba su uso del término 'portavoza' en sus declaraciones, señalando que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo".

"Quizás el ministro de Educación debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres", ha respondido la diputada.

Montero ha defendido el término señalando que, "a veces desdoblando el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad". A su juicio, "ya son demasiados los siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades", ya que "la mayoría" de los idiomas "usan el masculino para referirse también a la otra mitad de la población". En este sentido, ha recordado que "lo que no se nombra suele no existir".

LA RAE "NO ES EL MEJOR EJEMPLO"

En cuanto a las afirmaciones vertidas por la RAE en sus redes sociales a raíz del uso de 'portavoza', recordando que 'portavoz' es una palabra que engloba ambos géneros, la dirigente de Podemos ha señalado que la RAE también "tiene mucho que hacer para defender la igualdad" cuando aún mantiene entre sus entradas "una acepción de la palabra fácil" en la se determina que, "dicho de una mujer, es aquella que se presta a tener relaciones sexuales con relativa facilidad". "Creo que la RAE no es el mejor ejemplo de lucha por la igualdad", ha insistido.

"Es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres", ha declarado Montero, antes de insistir: "Aunque suena extraño, hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o usar términos de forma inclusiva".

En este sentido, la académica de la RAE Paz Battaner señaló hace un año a Europa Press, justo antes de su ingreso, respecto al uso del genérico, que "el masculino ya incluye a los dos géneros" y, de otra forma, se trataría de un "discurso reiterativo que no conduce a nada". Además, explicó que una cosa es el uso del vocativo ("señoras y señores", por ejemplo) y otra hablar de un colectivo, como los médicos, en el que se incluye tanto a los médicos como a las médicas.