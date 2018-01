Asociaciones de Otxarkoaga piden soluciones para los problemas del barrio

Actualizado 23/01/2018 17:18:22 CET

Reclaman la creación de una mesa de trabajo compartida con Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del tejido asociativo del barrio bilbaíno de Otxarkoaga, donde se cometió el doble crimen de un matrimonio de octogenarios supuestamente por menores de edad, han pedido a las instituciones soluciones para los problemas que se viven en el barrio, que vayan más allá del incremento de la presencia policial.

En este sentido, han reclamado la creación de una mesa de trabajo compartida con Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco que aborde ámbitos como el educativo, la seguridad, el económico, el social y equipamental, y el cultural.

En una rueda de prensa celebrada este martes, los miembros de estos colectivos, que están respaldados por "una representación diversa de la composición social, cultural y política" del barrio, han exigido al Consistorio bilbaíno, a la institución foral y al Ejecutivo autonómico vasco "una mesa compartida" en la que se establezcan "las líneas de actuación para responder a los déficit" de la zona, "que son de sobra conocidos por todos".

En este sentido, han reclamado que se dote a este foro de presupuesto y recursos, y pueda hacer un seguimiento en el tiempo de las medidas adoptadas". Además, han asegurado que no quieren "más estudios ni más proyectos", sino soluciones en ámbitos como el educativo, la seguridad, el económico, el social y equipamental, y el cultural.

Tras señalar que hace tiempo que se conocen los problemas del barrio, ha apuntado que han reclamado desde "hace muchos años" que se aborden, sin éxito. "Es hora de ejecutar los proyectos. No necesitamos buenas palabras que, desgraciadamente, pronto se olvidarán", ha añadido.

A su juicio, no se trata de decir que 'el que la hace, la paga', porque se trata de "poner los medios para que no la haga nadie". "Sabemos que el camino es largo, y que no va a ser sencillo, pero es tiempo de saber si las instituciones quieren atajar el problema o, por el contrario, seguir dándonos largas. Si esto sucede, Otxarkoaga seguirá luchando", ha apuntado.

Las asociaciones han considerado que el barrio "tiene futuro" y hay que construirlo "entre todos". Además, ha llamado a "la calma" a los vecinos porque en los 60 años de historia de Otxarkoaga se han vivido "momentos muy duros, pero la unión, el esfuerzo y el trabajo" han servido para "salir adelante".

"Nadie nos ha regalado nada y no esperamos que nadie lo haga. Hoy, de nuevo, tenemos que ponernos en pie y volver a trabajar exigiendo nuestros derechos para que Otxarkoaga esté en el lugar que se merece", han indicado.

En esta línea, han apuntado que es un barrio "humilde", pero "justo, solidario y luchador". "Nuestros mayores, que tanto han luchado por Otxarkoaga, son ahora los que, desgraciadamente, más están sufriendo este drama. Se merecen que, entre todos, luchemos unidos por superar esta situación", han apuntado.

RESPONSABILIDAD, SERIEDAD Y REFLEXIÓN

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación de Familias de Otxarkoaga, Pablo Herrán, ha afirmado que los ánimos están "desatados" en el barrio, pero considera que hay que dar "una respuesta de responsabilidad, de seriedad y de reflexión".

A su juicio, el doble crimen y el hecho de que tres menores del barrio estén supuestamente implicados "es lamentable y rechazable". No obstante, ha señalado que las personas que llevan trabajando "muchísimos años a favor del barrio, tienen muy claro que el objetivo es seguir mejorando la calidad de vida de las personas que viven en él".

Además, ha exigido a las autoridades, a la Diputación y al Ayuntamiento "más implicación" en la asistencia social y conseguir más equipamientos para el barrio.

Tras señalar que ahora hay más presencia policial en las calles, ha indicado que ellos no pretenden que haya más agentes en el barrio, sino que la actuación de la Policía sea "más eficaz". "Y que, cuando se la llame, que acuda", ha afirmado.