Mendia se reunirá "en los próximos días" con Batet para explicarle cuestiones de la agenda institucional de Euskadi

Publicado 20/06/2018 11:33:53 CET

Dice que "no ha sido una sorpresa" que PNV y EH Bildu lleguen a acuerdos en la ponencia de autogobierno, pero prefiere "una visión más amplia"

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se reunirá "en los próximos días" con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, con el objeto de trasladarle "cuestiones de la agenda institucional" de Euskadi, y como antesala a la reunión que probablemente mantendrán la próxima semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha confirmado que "el propósito" es que la reunión entre Sánchez y Urkullu "seguramente se lleve a cabo la próxima semana", y ha destacado que "hay muchas cuestiones en las que llegar a acuerdos" entre ambos dirigentes. Además, ha asegurado que Euskadi "tiene algunas políticas que pueden ser un espejo para España", como "el acuerdo entre diferentes o las políticas sociales".

Así, la dirigente socialista ha explicado que, por un lado, ambos mandatarios hablarán en la reunión sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi y "cómo definir un calendario" para materializar esas transferencias.

Asimismo, ha recordado que hay "pendientes muchas leyes en el Tribunal Constitucional", en referencia a leyes aprobadas por el Parlamento vasco y recurridas por el anterior Gobierno, y que en la reunión también tratarán "cómo gestionar que el Gobierno de España examine nuestras leyes pero no pise nuestras competencias".

De esta manera, y como antesala de la reunión entre Sánchez y Urkullu, la secretaria general del PSE-EE ha señalado que se reunirá "en los próximos días" con Batet. "Creo que es importante tener una larga reunión con ella, para explicarle las cuestiones de la agenda institucional de Euskadi", ha asegurado.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, Idoia Mendia ha afirmado que también tratará con la ministra de Política Territorial el desarrollo de la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, ya que, según ha dicho, "ella es catalana y conoce el debate político de Cataluña, pero, seguramente, no conoce bien nuestra realidad y nuestro deate político" en el seno de dicha ponencia parlamentaria.

Así, la dirigente socialista ha señalado que le explicaré la posición política del PSE-EE y la del resto de los partidos, "para que tenga una foto completa y entienda cómo está el debate de la reforma del autogobierno en Euskadi".

En este sentido, Mendia ha asegurado que "no ha sido una sorpresa" que PNV y EH Bildu hayan llegado a un acuerdo en el preámbulo del nuevo estatus, aunque ha destacado que le hubiera gustado "una visión más amplia para realizar la reforma del autogobierno", ya que, según ha dicho, "Euskadi no es solo nacionalista, hay muchas otras personas que pensamos de manera distinta y queremos que nuestra visión política también esté ahí".

En todo caso, ha indicado que se está "en el principio del trayecto" y que espera que se encuentren "durante el trayecto" y se haga "una reforma del autogobierno abierta, que se fundamente más en la ciudadanía, y no basada en el nacionalismo".

"Lo que hay que garantizar aquí son los derechos sociales y económicos de todos los ciudadanos en igualdad, y que cada se sienta como quiera. Para nosotros el autogobierno es un instrumento, no un objetivo en sí mismo, y, para que sea útil, debe ser viable, pero si te sales de la Constitución y pones todo tu ideario en el texto, no va a ir a ninguna parte y no va a ser viable para el ciudadano", ha asegurado.