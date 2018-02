PP vasco no acaba de creer a Urkullu cuando dice que el cambio de estatus será "legal y pactado"

Actualizado 17/02/2018 10:27:24 CET

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se mueve en una "ambigüedad deliberadamente calculada" y ha advertido de que "por mucho que diga en la tribuna" del Parlamento vasco, el PP "no le acaba de creer" cuando afirma que el cambio de estatus será "legal y pactado".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Garrido se ha referido así a las afirmaciones de este viernes del presidente vasco en las que indicó que la actualización del autogobierno que se negocia en la ponencia del Parlamento vasco será producto de un proceso "legal y pactado".

En este sentido, Garrido ha lamentado que "el lehendakari se suele mover en esa ambigüedad deliberadamente calculada. A su juicio, lo que tendría que decir "claramente es cuál es la posición que como Gobierno tiene ante la propuesta del PNV en la ponencia de autogobierno, que avanza claramente hacia lo que es el derecho a decidir y hacia una relación de igual a igual con el Estado".

"Al final, es una propuesta dulcificada del plan Ibarretxe. Entendemos que como lehendakari no puede estar contra esa propuesta por ser la de su partido. Por eso queremos garantías de que no haya riesgos de romper el escenario de estabilidad que tenemos. Al final pertenece al PNV y por mucho que nos diga en la tribuna no le acabamos de creer", ha zanjado.