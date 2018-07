PSE de Barakaldo acusa al PP de mantener a un supuesto implicado por abusos sexuales a menores en un Consejo Escolar

Publicado 26/01/2015 13:04:34 CET

Afirma que el caso es "suficientemente grave" como para que la portavoz del PP presente su dimisión

BARKALDO (BIZKAIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSE de Barakaldo ha denunciado que el PP ha mantenido, durante más de año y medio, a una persona supuestamente implicada en un caso de abusos sexuales a menores como representante en el Consejo Escolar del Colegio Alazne. Los socialistas han afirmado que este caso es "suficientemente grave" como para que la portavoz popular en la localidad vizcaína, Amaya Fernández, presente su dimisión.

Según ha precisado en un comunicado, los populares "conocían perfectamente" que el presunto implicado en el caso de abusos a menores "era su representante en un Consejo Escolar". "De hecho, su portavoz municipal, Amaya Fernández, le otorgó el pasado mes de noviembre su confianza como miembro del Consejo cuando llegó el momento de renovar los cargos, al no proponer su destitución y ratificarle en el cargo", ha manifestado.

Según ha destacado, "no ha sido hasta hace unos días cuando el Partido Popular pidió sustituirle", una decisión que, según ha afirmado, se materializará en el pleno municipal ordinario de este jueves.

Los socialistas vascos han asegurado que el alcalde, Alfonso García, recibió la información "sobre la supuesta implicación de esta persona en un caso de presuntos abusos sexuales a menores registrado en julio de 2013" y, "de inmediato, y ante la gravedad de los hechos", requirió documentación urgente sobre este asunto al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, "que al parecer se ocupa del caso", sin haber recibido "aún" respuesta.

DIMISIÓN

Los socialistas de Barakaldo cree que este caso es "suficientemente grave" como para que Amaya Fernández presente su dimisión como portavoz popular, ya que "es evidente que ésta, de forma consciente, ha podido mantener en el cargo al presunto autor de los abusos sexuales para no evidenciar su destitución ante el Pleno Municipal (un órgano con presencia de público) y tratar de tapar su implicación en los hechos".

Para el PSE, "si se trata de un error, no se entiende por qué alguien que es tan riguroso y exigente con los demás como Amaya Fernández no lo es también consigo misma".

Además, se ha mostrado convencido de que los populares baracaldeses "conocían, además, la situación de este hombre, hasta el punto de que le cesaron en agosto de 2013 como consejero de la sociedad urbanística municipal Eretza, poco después de conocerse que estaba implicado en un caso de abusos sexuales a menores".

Para los socialistas, "se trata de seguramente el mayor escándalo político que ha ocurrido en la historia de Barakaldo", por lo que el PP "no puede mirar a otro lado". En su opinión, el hecho de que "esta persona" no haya asistido hasta la fecha a ninguna de las reuniones del Consejo Escolar "no justifica haberle mantenido en el cargo".

"El mero hecho de que el PP le haya dado la oportunidad de asistir a los consejos e implicarse en la toma de decisiones de una institución educativa, donde los protagonistas son decenas de menores de Barakaldo, supone una grave irresponsabilidad", ha concluido.