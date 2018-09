Monago (PP) tacha el acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de "partidista"

Publicado 05/09/2018 12:16:46 CET

Considera que Vara lo ha "prometido todo" pero que es "una pamplina como lo que vaya a decir el Día de Extremadura"

BADAJOZ, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, ha tachado el acto de reconocimiento a las víctimas extremeñas del terrorismo previsto para este jueves, día 5, en la Asamblea de Extremadura de "partidista" y ha criticado que el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara "ha organizado su acto", que "no ha consensuado con el resto de las fuerzas políticas".

En rueda de prensa, Monago se ha referido al anuncio del PP de que no asistirá a dicha cita al señalar que, como presidente de los 'populares' de la región, propuso que Extremadura organizara "un gran acto" en reconocimiento a las víctimas de ETA con la "condición" de extremeños, pero que "se dieron órdenes políticas" desde la Junta "para silenciar" su propuesta "censurando una rueda de prensa", algo que ha achacado a que al Ejecutivo de Vara "le sentó muy mal" porque "no se le había ocurrido a él".

No obstante, ha agregado que se quería hacer dicho acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo "de la mano del Parlamento", una institución que "no ha consensuado nada" y desde la cual este pasado martes les han dado el programa del mencionado acto, a la vez que ha detallado que en una reunión mantenida al respecto "se reconoció" que "lo estaba organizando el gobierno, no el Parlamento".

Para Monago, "se obvia a una parte de las víctimas que representa la Asociación de Víctimas del Terrorismo" y el presidente de la Junta de Extremadura va a hacer una declaración institucional aunque "nadie" la ha "pactado".

"Será el discurso del señor Fernández Vara, su discurso, pero no en representación del pueblo extremeño", ha insistido, para recalcar que el PP quería haber pactado una declaración institucional "donde, por ejemplo, se recogiera expresamente el no acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, aparte del reconocimiento a las víctimas del terrorismo extremeño" y "que se siguiera insistiendo en buscar los responsables, dentro de esa banda de asesinos, de las 20 muertes de extremeños" cuya autoría "no está determinada".

Por todo ello, José Antonio Monago ha espetado que el Ejecutivo de Fernández Vara "ha organizado su acto" pero "no el acto de representación del pueblo extremeño" y que "como es su acto y no ha consensuado con el resto de las fuerzas políticas", "al menos" con el PP como ha matizado, "dejando de lado una parte importante de las víctimas" como son las que representa la AVT "es por lo que" los 'populares' no acudirán este jueves a dicho evento.

"Lo lamento muchísimo, nos hubiera gustado estar ahí, esa fue nuestra propuesta, un acto de reconocimiento del pueblo extremeño, pero al final se va a hacer un acto que tiene un carácter, a mí me lo parece, partidista y las elecciones hay que ganarlas de otra manera, no con estas cosas", ha incidido.

MATADERO DE CERDOS IBÉRICOS

Tras mantener un encuentro en Badajoz con alcaldes y portavoces del PP de localidades del Sur de la provincia, José Antonio Monago ha señalado la importancia del proyecto que impulsan empresarios de la comunidad para que haya un matadero en el sur pacense "que consiguiera evitar" que el cerdo extremeño se cría y se engorda en la región "y al final se mata fuera", de manera que "el valor añadido queda fuera".

Sobre este proyecto que podría crear en torno a 200 puestos de trabajo con una inversión de unos 14 millones de euros, ha apuntado que ya en julio el PP advirtió que "había posibilidades, porque lo habían dicho los empresarios, de irse a Andalucía si no encontraban acomodo y apoyo en nuestra comunidad" y "si había trabas, como estaban encontrando".

Ante ello, Vara dijo en un 'tuit' que el PP llegaba "tarde", sobre lo cual ha criticado que a la fecha no se sabe "qué está pasando con este proyecto" en relación al cual "no valen las excusas", a la vez que ha aseverado que se ha puesto "la alfombra roja" a proyectos que venían de fuera con el tema de los casinos" y se iba a hacer una ley "específica".

"A los extranjeros le facilitamos todo y a los de aquí les ponemos pega", ha dicho Monago, que no entiende que "se quería poder hacer rascacielos en La Siberia extremeña, casinos, hoteles de cinco estrellas, circuitos de Fórmula 1" y "no se puede hacer un matadero en el Sur de la provincia de Badajoz".

En este contexto, ha anunciado que el PP va a pedir al Ejecutivo de Vara en una moción que distribuirá en los ayuntamientos del Sur de la provincia que "se tomen en serio" y "considere prioritaria" la inversión del Gran Matadero Ibérico planteado por el Grupo Cibex acometiendo las acciones "necesarias" para que sea una realidad y que ponga a disposición del proyecto las herramientas jurídicas y administrativas "necesarias" para que pueda ser instalado en la región "buscando una ubicación consensuada con los inversores".

La moción también insta a los grupos parlamentarios de la Asamblea que muestren el apoyo "necesario" para un proyecto de estas características, según ha explicado el líder del PP extremeño, que ha señalado en relación a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio) que Vara dijo que había "varios" proyectos pero que es "mentira" porque había "uno" y la firma que estaba interesada, Triple Five, "se fue para Andalucía".

A VARA SE LE "CAEN" LOS CASINOS

"Al señor Fernández Vara se le han caído los casinos, con la Fórmula 1, con los hoteles en La Siberia, está en el aire la planta azucarera de Mérida" y "todo lo que hay son proyectos para el futuro", ha sostenido Monago, para quien Vara lleva el presente "sin pena ni gloria" con "ningún gran proyecto en estos cuatro años" o no se sabe "nada" de una de sus "grandes promesas", el Aeropuerto Internacional en Cáceres.

"Si es que has prometido todo, todo es una pamplina como lo que vaya a decir el Día de Extremadura, es una pamplina", ha recalcado Monago, que ha criticado el dato de paro en la región conocido este pasado martes, que "no ha sido más porque ha habido 3.000 contratos públicos", y que este pasado agosto haya habido dos incidencias diarias en el tren mientras que la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, le critica que "va con un megáfono".

"¿Soy el único que tengo megáfono? Porque todos los demás lo han escondido", ha dicho con ironía José Antonio Monago, que ha asegurado que "no" se va a "cansar de denunciar esto" aunque "sea el único que tenga el megáfono en la mano en Extremadura" y quien ha querido hacer un "aviso a socialistas navegantes": "se pueden meter conmigo todo lo que quieran pero yo no voy a cansar".