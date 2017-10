Colectivos ecologistas muestran su apoyo al detenido por un fuego en Os Blancos, al que ven un "chivo expiatorio"

Publicado 21/10/2017 19:32:33 CET

Defienden que es "un ciudadano ejemplar" que "en todo momento colaboró" en un fuego "no intencionado" y "testimonial" al que se priva de libertad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos colectivos ecologistas han mostrado su apoyo este sábado al detenido por un fuego en Os Blancos (Ourense), Miguel Ángel Martínez, al que ven un "chivo expiatorio" de la ola de fuegos que ha afectado a Galicia.

En un comunicado conjunto, más de una veintena de grupos ecologistas gallegos subrayan la trayectoria del detenido, una persona "valorada" y "querida" por su trabajo en pro del ecologismo.

Así, remarcan que el incendio "no intencionado" por el que está detenido --"si realmente tuvo que ver con su inicio, pues aún no se puede afirmar que sea así", dicen-- fue "testimonial", de menos de una hectárea, en una ola de fuegos en la ardieron más de 35.500 hectáreas.

En este línea, apuntan que el único detenido por los incendios en Galicia ayudó en la extinción del fuego y, posteriormente, se personó en el cuartel de la Guardia Civil del municipio ourensano "para decir lo que pasara", en donde dejó sus datos personales y su residencia en Vigo.

Posteriormente, fue citado por la Guardia Civil en Vigo, según relatan, adonde acudió "voluntariamente". "Hasta ahí el comportamiento de un ciudadano ejemplar", pues "en todo momento colaboró para evitar consecuencias mayores y aclarar los sucesos".

CARGAN CONTRA LA PRISIÓN SIN FIANZA

Al respecto, niegan que "Miguel sea un delincuente, y menos aún un peligro potencial para privarlo de libertad", tras decretar el juez que lleva su caso prisión sin fianza.

En este sentido, recuerdan que el detenido ayudó a crear en los años noventa el Movimento Ecoloxista da Limia (MEL) y en su labor como trabajador en los juzgados de Vigo "asesoró en numerosas ocasiones sobre la incipiente normativa ambiental".

Por todo ello, lamentan que se busque "desviar la atención criminalizando al movimiento ecologista" ante unos incendios que ven una "catástrofe ambiental", mientras se busca "eximir" de sus responsabilidades a "quien tiene competencias sobre las políticas forestales, agrarias y de gestión del territorio".

El comunicado está firmado por: Adega, MEL, FEG, ADENCO, APDR, Asemblea do Suído, Colectivo Ecoloxista do Salnés, Grupo Naturalista Hábitat, Luita Verde, Movemento Ecoloxista da Limia-MEL, Naturviva, Néboa, NIño do Azor, Oureol, Vaipolorío, Verdegaia, Xevale, AEMS-Ríos con Vida, GREFA y ERVA.