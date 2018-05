Ana Pontón exije a Feijóo que "dé la cara" ante una "Gürtel que nació en Galicia" y un "PP dopado con dinero negro"

Publicado 26/05/2018 14:09:41 CET

La portavoz nacional del BNG insta a secundar la huelga convocada por la CIG el 19 de junio para que sea "una moción de censura en la calle a Feijóo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido al presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que "dé la cara" al entender que "la Gürtel nació en Galicia", con Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de prisión, como secretario de organización de un partido que "robó a manos llenas" y que llegaba a las elecciones "dopado con dinero negro".

En su intervención en Santiago en el Consello Nacional, en el que el BNG ha seguido avanzando en su estrategia para las elecciones municipales de 2019, Ana Pontón ha hecho balance de la situación política actual, marcada por la "deriva reaccionaria del Estado", la "corrupción sistémica del PP" y la "sumisión de Feijóo a Rajoy".

Así, a raíz de la sentencia del caso Gürtel que, en palabras de Ana Pontón, "confirma que el PP es oficialmente el primer partido europeo condenado por corrupción", el BNG ha presentado esta semana la petición de una convocatoria de pleno extraordinario y urgente para que "Feijóo dé la cara sobre la corrupción de su partido".

Pontón ha insistido en vincular la trama con el Partido Popular de Galicia, recordando que "uno de sus principales actores fue el ex responsable de organización del PP", en referencia a Pablo Crespo, al que ha definido como "mano derecha de Fraga" y del que afirmó que "Feijóo mantuvo en el Consejo de administración de Puertos de Galicia".

"Ese mismo Pablo Crespo que en 2013 reconocía en programa en televisión que el 65% del dinero de las campañas electorales del partido en Galicia era dinero en negro", ha remarcado.

Bajo esta perspectiva, ha exigido a Feijóo que explique los vínculos de la Gürtel con el PP de Galicia y su postura ante la continuidad de la dirección del partido y del gobierno de Mariano Rajoy.

Ha centrado así parte de su intervención en una sentencia que ratifica, ha proseguido, que "había caja B, que se cobraban sobresueldos en negro, incluidos los de ese misterioso M punto Rajoy y que el PP tanto en el Estado como en Galicia tenía montado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional".

Pero, ante esto, ha denunciado que Rajoy se "empeña en minimizar" los hechos recogidos en la sentencia tildándolos de "manzanas podridas", cuando, a su juicio, "aquí el que está podrido es el cesto completo del PP".

"Queda claro que el PP es una organización corrupta, que robó dinero a manos llenas, que alteró la libre competencia en la adjudicación de contratos, que provocó sobrecostes millonarios en obras públicas, que jugó con ventaja en las elecciones porque era un partido dopado con dinero en negro", ha ahondado Ana Pontón.

Una trama de corrupción que la portavoz del BNG sostiene que provocó los posteriores recortes públicos. "Y detrás de ese latrocinio, de esa corrupción sistémica y detrás de ese ventajismo electoral están los recortes que tanto sufrimiento llevan causados a miles de personas", ha denunciado.

Ha atribuido así los recortes sociales y económicos al intento de "equilibrar las cuentas públicas" tras el "robo en cobro de comisiones y mordidas a amiguetes del PP que después financiaban sus campañas".

HUELGA GENERAL, "MOCIÓN DE CENSURA EN LAS CALLES" A FEIJÓO

En la hoja de ruta del BNG para los próximos meses figura de forma esencial la convocatoria de huelga realizada para el 19 de junio por la CIG. Pontón ha instado a secundar la cita "como una auténtica moción de censura en la calle a Feijóo", a "sus políticas antigallegas" y "ante la corrupción del PP y la podredumbre que rodea el régimen del 78".

"Este 19 de junio tenemos que parar para avanzar", ha proclamado.

Pontón ha apelado así a la "sociedad movilizada" para lograr la "transformación radical del país", para "pasar hoja de los años oscuros del PP" y abrir un "tiempo nuevo" en Galicia, en el que "el BNG aspira a ser la referencia".

En esta línea, los comicios de 2019 son para el BNG una "oportunidad" para "desalojar las políticas de recortes", "la propaganda y mentira institucionalizada" y "la sumisión que conduce a Galicia a la irrelevancia política".

Pontón ha avanzado que los nacionalistas afrontan "con optimismo" unas elecciones que cree que llegarán en "un momento álgido" para la formación, que se presenta con "un proyecto solvente y cohesionado" y con el "aval" de la "honradez y responsabilidad" de sus gobiernos en los municipios en los que están presentes.

CANDIDATOS ANTES DEL 25 DE JULIO

En la reunión del Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, Pontón ha reiterado que el BNG tendrá designados sus candidatos "antes del 25 de julio". Serán unos cabezas de lista que "combinarán experiencia y renovación" y "pondrán la cara a las propuestas programáticas" del BNG.

Pontón afronta las elecciones municipales con "optimismo" y como "preámbulo" al "cambio político que precisa Galicia" y que el BNG "aspira a liderar", "dejando atrás las políticas que crean desigualdad, emigración y que niegan a Galicia como nación".

Pero el balance del panorama político de Ana Pontón ha pivotado no solo en la trama Gürtel sino también en dos "titulares" más, la "represión en la que sigue enrocado el Estado español" y la "sumisión de Feijóo al gobierno de Rajoy".

Así, ha censurado la "deriva reaccionaria" y "antidemocrática" de España que atribuye a la aplicación del artículo 155, con "un Estado español tirado al monte" y "empeñado en criminalizar cualquier discrepancia al fracasado régimen del 78".

En segundo lugar, ha arremetido también contra Feijóo, al acusarlo de conducir a "Galicia a la irrelevancia política" al estar "instalado en su subordinación a Rajoy".

Una afirmación que ha sustentado en hechos como el acuerdo suscrito entre Fomento y Xunta para el uso público de terrenos portuarios de A Coruña. Pontón lo ha tachado de "protocolo de la vergüenza" al entender que la Xunta "le regalará 21 millones de euros" a Puertos del Estado.

No obstante, Ana Pontón ha querido también poner de manifiesto "que no todo es negativo". "Pese a la deriva reaccionaria del Estado, de la corrupción sistémica del PP y a tener a un Feijóo que es parte del problema y no la solución, asistimos a una inmensa movilización social en Galicia".

Así, ha hecho un llamamiento a movilizar a la "ciudadanía activa y reivindicativa" y "que no se resigna".

RECLAMACIONES TRAS LA CATÁSTROFE DE TUI

Su intervención ante el medio centenar de participantes en el Consello Nacional se inició con un aplauso en solidaridad con los afectados de la catástrofe de Tui, y con la reclamación de que se realice una "investigación a fondo", se "depuren responsabilidades" y se "impulsen medidas y controles" para evitar que se repita una situación similar.