El BNG empleará su vuelta a la Eurocámara para esclarecer el accidente ferroviario en Angrois

Actualizado 08/02/2018 15:06:45 CET

Asegura tener "constancia" de que no se hicieron todas las pruebas de control de riesgos en el tren

MADRID/SANTIAGO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, ha recogido este jueves su acta de diputada en el Parlamento Europeo tras prometer la Constitución "por imperativo legal" y ha destacado como una de sus principales líneas de trabajo en Bruselas la investigación de las causas del accidente del tren de Alvia en el barrio compostelano de Angrois.

En declaraciones a los medios de comunicación tras recoger su acta de eurodiputada, Miranda se ha comprometido a dedicar en su nuevo puesto "todos los esfuerzos" para que las víctimas tengan "un resarcimiento", que haya "responsabilidades políticas" y que el accidente, que acabó con la vida de 80 personas, "no se vuelva a repetir".

La europarlamentaria del BNG ha expresado que es "un honor" continuar trabajando por las víctimas del accidente del Alvia en el Parlamento Europeo y ha afirmado que le produce "muchísima emoción" haber estado acompañada en la toma de posesión de su credencial por tres padres que perdieron a sus hijos en el accidente del 24 julio de 2013. "Mis padres no han podido venir, no pueden venir ya por cuestiones de enfermedad, pero yo he tenido aquí a tres padres", ha dicho Miranda, quien ha insistido en que "el tema del Alvia va a ser prioritario en este escaño".

LLEGAR HASTA EL FINAL

En este sentido, Miranda ha garantizado que desde su formación tienen "constancia y pruebas" de que no se siguieron todos los protocolos del control de riesgos y que irán "hasta el final" en la investigación de este asunto. "Hemos hecho ya un trabajo muy arduo en Bruselas con la Agencia Ferroviaria Europea, pero ahora vamos a llegar hasta el final", ha aseverado, y ha recordado que el 1 de marzo ya hay una reunión prevista con la Comisión Europea y en abril otra con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, sobre el accidente del Alvia.

"Nosotros tenemos constancia y pruebas de que no se hicieron todas las pruebas del control de riesgos y esto va a salir ahora en el procedimiento de infracción que presenté contra el Estado español", sostiene en relación a la denuncia que presentó en julio del año pasado ante la Secretaría General de la Comisión Europea por una presunta infracción del derecho comunitario en materia de seguridad ferroviaria.

Por otro lado, Miranda ha enumerado las áreas en las que también presentará iniciativas, como medio ambiente, sanidad pública o pensiones. Respecto a estas dos últimas, ha defendido que hará de manera "inmediata" una iniciativa en defensa de la sanidad pública tras las movilizaciones en tierras gallegas contra la "privatización de la Sanidad". También ha manifestado que "no es normal" que los gallegos sean quienes reciban "el porcentaje más bajo de pensiones del Estado".

"PRESOS POLÍTICOS" EN ESPAÑA

Asimismo, se ha referido a la defensa de los sectores productivos, del mar, de los sectores agrícolas e industriales; pero también de los derechos y libertades. Al respecto, se ha mostrado crítica con la "ley mordaza" y con la "existencia de presos políticos" en España, en alusión a los dirigentes independentistas catalanes en prisión preventiva.

Miranda ha reivindicado que este hueco en el Parlamento Europeo supone "volver a tener voz y que Galicia realmente se escuche allí", así como de luchar por "otra Europa" porque, según ella, la actual ha dejado "tirados" a los gallegos.

La eurodiputada gallega toma el relevo de Josu Juaristi (EH Bildu) dentro de la coalición 'Os pobos deciden-Los pueblos deciden' con la que la formación nacionalista gallega concurrió a las elecciones europeas. El BNG ostentará ahora la representación de la coalición hasta el final de la legislatura, en 2019.