El exministro José Blanco, dispuesto a comparecer si hay comisión sobre Angrois

Actualizado 24/05/2017 12:15:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista José Blanco, exministro de Fomento, dice respetar la decisión del PSdeG de apoyar una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois y destaca que "siempre" estuvo "a disposición de comparecer y dar explicaciones".

En una entrevista a la Radio Galega, ha indicado que el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, le trasladó "que iban a apoyar la iniciativa", que presentó en la Cámara gallega En Marea para solicitar la constitución de una comisión en el Congreso.

"Yo siempre estuve a disposición de comparecer y dar explicaciones. Yo la única responsabilidad que tuve como ministro de Fomento fue tratar de garantizar inversiones para que las infraestructuras de Galicia se pudiesen desarrollar", ha destacado.

La proposición no de ley no saldrá adelante por el voto en contra del PP en el Pazo do Hórreo, que contrasta con la abstención de los populares en las Cortes de Castilla y León --donde el PSOE también votó a favor--.

"VICTORIA INCUESTIONABLE" DE SÁNCHEZ

En clave interna, Blanco, uno de los apoyos de la candidatura de Susana Díaz, ha resaltado que la victoria de Pedro Sánchez "es incuestionable" y que "lo que toca ahora es trabajar para unir el partido".

"Hay que sumar dentro para sumar fuera, todos tenemos que estar a los planteamientos del equipo que conforme Pedro Sánchez para abrir una etapa que recupere la fraternidad, el compañerismo, que supere la división para que no acabe con nosotros. Estoy seguro de que Pedro lo hará y todos tenemos que remar en la misma dirección", ha resuelto.

Por último, la moción de censura de Unidos Podemos le parece un "teatro" y sobre la posibilidad de que impulse otra el PSOE cree que "la iniciativa le corresponde al secretario general", pero "hay que abordar esto con rigor".