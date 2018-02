Manifestación en Santiago por la "justicia salarial" para policías y guardias civiles

Actualizado 14/02/2018 19:23:57 CET

La asociación que reclama la equiparación entre cuerpos inicia con esta una serie de marchas por ciudades gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

En torno a un millar de personas, entre ellas numerosas familias, ha secundado este miércoles la manifestación convocada por la "justicia salarial" para policías y guardias civiles.

La marcha, convocada por la asociación Jusapol (Justicia Salarial Policial), salió a las 17,00 horas de la Alameda compostelana y recorrió varias calles del Ensanche de Santiago, para concluir en la plaza del Obradoiro.

Cargados de banderas de España, pero también alguna de Galicia, de la Unión Europea y hasta de la Comunidad de Madrid, los manifestantes han exigido "equiparación ya" entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (cuerpo nacional de policía y guardia civil) con el resto de cuerpos policiales, al denunciar que cobran de media unos 600 euros brutos al mes menos que policía autonómica y algunas policías locales.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de arrancar la protesta, el portavoz del colectivo en Santiago, Pablo Vales, ha exigido que las administraciones les "pongan las cosas claras" y les "dejen de engañar", debido a que hasta ahora no les han "querido recibir" y solo se reúnen con los sindicatos, "que son los mayoritarios que conforman la mesa de negociación".

Hasta ahora, esta asociación, en el conjunto estatal, ha celebrado ya varias manifestaciones, entre ellas Madrid y Barcelona, y tiene por delante un calendario de 52 manifestaciones en toda España. En Galicia empieza en Santiago y continuará por Pontevedra, Lugo, A Coruña y Ourense.

"Entre otras cosas, también tenemos diferencias en cuanto a la paga de las horas extraordinarias, a la jubilación nuestros veteranos pierden en torno a unos 300-400 euros, cosa que no pasa con las policías autonómicas; no nos pagan la asistencia a juicios, que no deja de ser una declaración de fe de nuestro trabajo, y también las extraordinarias que no las pagan doble", ha agregado este portavoz.

PSOE, Cs y UPyD

Representantes de partidos políticos, entre ellos el PSdeG, Ciudadanos y UPyD, así como alcaldes de la comarca han respaldado la cita.

También en declaraciones a los periodistas, la secretaria de justicia de la ejecutiva del PSOE gallego, Paloma Castro, acompañada en la marcha por los regidores de Ames y de Oroso, ha mostrado el apoyo de su partido a estos policías y guardias civiles, algo que ha enmarcado en el nivel estatal.

En Galicia, ha apuntado, los socialistas también presentaron iniciativas en el Parlamento a favor de estas "personas que garantizan" la seguridad, así como en distintos ayuntamientos. Sobre las diferencias salariales, ha sentenciado que "no se puede consentir" y ha reclamado un sueldo "digno" para ellos.

PRESUPUESTOS

Los presupuestos generales del Estado, según ha añadido, deben "recoger esa equiparación salarial, de la forma progresiva que está pidiendo la asociación".

Sobre el hecho de que el PP condicione la salida adelante de las cuentas a la resolución de este problema, ha dicho que "la dificultad para gestionar de Rajoy no puede agarrarse a que una partida puntual sea o no apoyada por el Partido Socialista". "No nos puede pasar a nosotros la pelota", ha resuelto.