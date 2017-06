Noriega replica a Feijóo que quien mantiene una posición "tibia" es él con la corrupción de su partido

Publicado 01/06/2017 15:23:22 CET

Asegura que no recibió "ninguna queja oficial" de la Policía por sus declaraciones y critica el comunicado de la Delegación del Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha replicado al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "para posiciones tibias, las que él mantiene respecto a la corrupción estructural" del PP, al tiempo que ha asegurado que no ha recibido "ninguna queja oficial" por parte de la Policía respecto a sus declaraciones tras el desalojo el pasado de un edificio okupado en el Casco Histórico.

Este jueves, a preguntas de los medios, el regidor santiagués también se ha referido a las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que acusó a Noriega de "tibieza" después del desalojo del edificio y los posteriores altercados registrados en la tarde del martes luego de una protesta que derivó en un enfrentamiento entre algunos de los manifestantes y las fuerzas del orden, que realizaron cargas y dispararon bolas de goma.

"Para posiciones tibias las que él (Feijóo) mantiene respecto a la corrupción estructural de su partido", ha expresado Martiño Noriega, quien se ha mostrado crítico con el comunicado emitido el pasado miércoles por la Delegación del Gobierno en Galicia. En él, defiende la actuación policial e indica que "en ningún caso tiene que realizar comunicación alguna de la aplicación de una orden judicial o del ejercicio de sus propias competencias" a las autoridades locales.

"Sí que me sorprendió el comunicado del Gobernador Civil, perdón, del Delegado del Gobierno respecto al hecho de que no están en la obligación de comunicar un dispositivo al alcalde de la ciudad", ha expresado el primer edil santiagués, quien se mostró crítico con que el consistorio no recibiese ninguna comunicación previa sobre el operativo del pasado martes.

"No sé donde está el marco legal, pero sí sé dónde está la cortesía y la colaboración interinstitucional", ha apostillado. "Si a partir de ahora aquí se puede iniciar cualquier dispositivo y no hay ni la mínima cortesía de colaboración para comunicárselo al alcalde, luego que no se intente criminilizar al alcalde y al grupo de gobierno mientras los responsables son otros", ha añadido.

CRÍTICAS AL PP DE SANTIAGO

Además, Noriega ha cargado contra el PP santiagués y su portavoz, Agustín Hernández, del que asegura que "está a servicio de los intereses" de su partido "y no de los de esta ciudad". "Al PP se le ve encantado en este intento de criminalizar las instituciones y parte de la ciudadanía en estos días", ha apostillado.

Así, tras reclamar "un trato digno" al Ayuntamiento de Santiago como "institución" y "capital del país", ha cargado contra Hernández por pretender hacer "tábula rasa" y tratar de "imputarles al nuevo gobierno cuestiones" que corresponden a "la época" de los populares al frente del Pazo de Raxoi.

"Si lo que interesa es connotar al alcalde como un peligroso antisistema, eso tiene que pasar por el filtro de la credibilidad y la gente ya nos conoce a todos y a todas. Antisistemas son los que llevan haciendo tanto daño a las instituciones y ellos tienen gran parte de responsabilidad de lo que le pasó a esta ciudad en los últimos años", ha concluido.