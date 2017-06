Puy cree que corresponde al Grupo Popular en el Congreso la decisión de crear una comisión de investigación

Publicado 04/06/2017 14:29:17 CET

"No me gustaría que el PP en el Congreso me dijera qué tengo que opinar o hacer en el Parlamento de Galicia", razona

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, considera que corresponde al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados la decisión de crear o no una comisión de investigación sobre el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013, ocasionando la muerte a 80 personas.

"Esa decisión es una decisión que le corresponde tomar al Grupo Popular en el Congreso", ha defendido Puy en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, para luego defender la necesidad de que se conozcan las causas del accidente para evitar que se produzca un accidente semejante en el futuro.

Para ello, ha remarcado, es "fundamental" que se realice un informe técnico "incontrovertido": "Hay ciertas dudas con respecto al que se elaboró en su día, que puso de manifiesto la autoridad ferroviaria europea. Nosotros, desde que supimos esto, pedimos un informe técnico que fuese incontrovertido", ha aseverado.

A continuación, ha hecho hincapié en que hay una actuación judicial en marcha que "puede arrojar luz" sobre "cómo se tomaron algunas decisiones" y sobre "si se ajustaron a la normativa o no" debido a la capacidad de la investigación de "pedir papeles, declaraciones e investigar".

"Esto es lo fundamental. [...] La comisión política de estudio, en todo caso, de constituirse tiene que ser en el Congreso", ha precisado, para luego añadir que en la Cámara baja "una mayoría amplia de diputados" decidieron que "no era el momento para constituirla". "Y serán los miembros del Congreso quienes decidan esto en el futuro", ha añadido.

HERNÁNDEZ PIDE REFLEXIÓN

Estas declaraciones contrastan con las de su compañero de filas Agustín Hernández. Y es que el vicesecretario de acción municipal de los populares gallegos y portavoz en el Ayuntamiento de Santiago adviertió este jueves que "el Partido Popular debería reflexionar al respecto de su posicionamiento" sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso.

Preguntado por estas declaraciones, Puy ha asegurado que ha reflexionado "mucho" al respecto: "Dicha comisión fue demandada en el Parlamento de Galicia. [...] Dado que las competencias y actuaciones son de carácter estatal, no hay capacidad de investigar esta cuestión", ha zanjado, justo antes de añadir, siguiendo este razonamiento, que debe ser el PP en el Congreso el que tome la decisión.

Cuestionado directamente sobre si él estaría a favor de que se crease una comisión de investigación en la Cámara baja, ha rechazado pronunciarse empleando el siguiente argumento: "No me gustaría que el PP en el Congreso me dijera qué tengo que opinar o hacer en el Parlamento de Galicia".

"Estamos diciendo claramente (el PPdeG) que se debe hacer un nuevo informe técnico por parte del organismo competente, que es la CIAF en España, y eso no lo dice el Congreso de los Diputados. Tampoco le voy a decir al Congreso, al Grupo Popular, lo que tiene que hacer", ha resuelto.

A continuación, ha defendido que el ámbito técnico y judicial puede arrojar "más luz" que el ámbito "meramente político". "Lo cual no quiere decir que, en su momento, a la luz de estos informes y de la actuación judicial se pueda llegar a alguna conclusión de responsabilidad política, obviamente", ha finalizado.

PRESUPUESTOS GENERALES

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha defendido que Galicia es "una de las comunidades autónomas que, por habitante, tiene más inversión como, consecuencia de las grandes infraestructuras ferroviarias comprometidas por el Gobierno".

Preguntado entonces por el hecho de que hubo partidas presupuestarias para el AVE que no se ejecutaron en su momento, Puy ha achacado este hecho al tiempo en el que el Gobierno estatal estuvo en funciones. "Si este tipo de obras tienen problemas en su ejecución con respecto al plan porque surgen problemas técnicos [...], (esto) implica que hay que hacer modificados, y un Gobierno en funciones no puede hacerlo", ha argumentado.

Sobre los datos del paro, que en el mes de mayo se situó por debajo de las 200.000 personas en Galicia, ha subrayado que la Comunidad lleva "tres-cuatro años reduciendo el desempleo sistemáticamente", aunque reconoce que todavía sigue siendo "muy elevado".

DESALOJO DE UN LOCAL OKUPA

Cuestionado sobre la manifestación convocada para el día 10 en protesta por el desalojo de un local okupa y la posterior respuesta policial durante una concentración de repulsa, ha opinado que "todo lo que implica algún tipo de ruptura de la convivencia" es algo que, a su juicio, se debe "condenar".

No obstante, confía en que la manifestación del día 10 "transcurra dentro de los márgenes de la ley y no se produzca ningún incidente".