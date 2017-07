Víctimas de Angrois reclaman al presidente de la CIAF que dimita y deje paso a "independientes"

Publicado 19/07/2017 13:37:25 CET

Envían una carta a Montes en la que le acusan de desconocer la normativa, poner "trabas a la verdad" y servir a otro tipo de intereses

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, donde murieron 80 personas y hubo 144 heridos, reclama al presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Fernando Montes, que dimita y deje paso a "personas independientes".

Cuando faltan cuatro días para que se cumpla el cuarto aniversario del siniestro, la asociación ha registrado una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el Ministerio de Fomento, para Fernando Montes, que fue elegido en la primavera pasada como nuevo presidente de este órgano colegiado adscrito a la Subsecretaría de Fomento, con competencia para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios.

Tras la apertura de un expediente de infracción a España por parte de Europa, el Gobierno central modificó el procedimiento para elegir a este cargo, que, aunque ahora vota el Congreso, sigue siendo propuesto por el ministerio que en la actualidad dirige Íñigo de la Serna.

En su comparecencia el pasado marzo en la comisión de Fomento, Montes rechazó la posibilidad de reabrir la investigación que la CIAF realizó sobre el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, a pesar de que ya en julio de 2016 la Agencia Ferroviaria Europea, experta en la materia, dio a conocer un informe muy crítico con las conclusiones a las que llegó este órgano, y que sitúan al maquinista y al exceso de velocidad como únicos causantes.

PP, Cs y PNV LO RESPALDARON

Tras la intervención de Fernando Montes, el PP, Ciudadanos y PNV respaldaron la candidatura, mientras que el PSOE se abstuvo y Unidos Podemos-En Comú-En Marea y Compromís votaron en contra.

Ahora que los socialistas han cambiado de postura y van a impulsar que haya una comisión para depurar responsabilidades políticas en la Cámara Baja y también una nueva investigación de carácter técnico, las víctimas han trasladado a Montes sus críticas al atribuirle "medias verdades", la colocación de "trabas a la verdad" y desconocimiento de la normativa de seguridad.

Justo lo hace en una semana, además, en la que está previsto que la CIAF se reúna para abordar la solicitud de la Comisión Europea, que, a través de la DG Move, le invitó a principios de julio a reabrir la investigación sobre el accidente del Alvia. Esta reapertura, además, cumpliría con el mandato de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que ya en enero solicitó una nueva investigación "independiente y exhaustiva".

"LOS INTERESES DE FOMENTO, RENFE Y ADIF"

Los afectados por el siniestro ferroviario más grave de la democracia española hacen alusión a estos extremos en su misiva, en la que critican que el presidente y resto de integrantes de la CIAF "no son independientes" y creen que "no sorprende al ser el Ministerio de Fomento quien los nombra". "Por tanto, defienden los intereses de Fomento, Renfe y Adif, todos ellos parte de la causa judicial y responsables de la seguridad ferroviaria", apostillan.

A Montes le reprochan que "contradice" a los peritos de la causa y a la Agencia Ferroviaria Europea, al juez y a la Audiencia Provincial, que ha considerado que el análisis de riesgo en la línea Ourense-Santiago presentaba deficiencias.

"¿Hasta dónde son ustedes capaces de llegar para evitar sus responsabilidades, poner trabas a la verdad para impedir que impere la justicia? ¿Dónde está su profesionalidad y honestidad?", preguntan las víctimas, antes de animar a Montes y "sus colegas" a que "dimitan y dejen que otras personas independientes y con más conocimientos se encarguen de investigar los accidentes para que así se ayude verdaderamente a mejorar la seguridad de los ciudadanos".

La plataforma censura que según Montes "la única anomalía" para que se produjese la tragedia "fue el maquinista", pero le recuerdan que "nada dice de la ausencia de señales, ausencia de balizas, desconexión de 'ERTMS', ausencia de evaluación de riesgos de fallo humano, exportación de riesgos o los controles que ha de pasar un sistema de gestión de la seguridad".

Le atribuyen la omisión "intencionada" de datos "relevantes" como que el maquinista "estaba atendiendo el teléfono corporativo". "¿Cómo va a presidir usted la comisión de investigación después de haber culpado explícitamente al maquinista?", se interrogan.

PARA NO AÑADIR "MÁS SUFRIMIENTO"

Sobre la opinión de Montes acerca de que no hay que reabrir la investigación, coinciden con él: "Lo que hay que hacer es una nueva investigación, que sea independiente y cumpla la directiva europea" en materia de seguridad, "cosa que no se ha hecho", tal y como ha afirmado la Agencia Ferroviaria Europea. Sentencian que esto "favorecería la prevención de futuros accidentes".

Y concluyen que estas peticiones las hacen para no añadir "más sufrimiento" a aquellos que "desgraciadamente" vivieron "tan terrible" accidente, que exigen conocer "todas" sus causas.