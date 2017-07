Villares "seguirá buscando integración" y no ve motivos para que nadie se "descuelgue" de En Marea

Publicado 17/07/2017 14:12:09 CET

En Marea prepara su celebración "propia" del 25 de julio con el objetivo de que "el protagonismo" sea de los ciudadanos y no de los cargos

El portavoz de En Marea, Luís Villares, aspira a "seguir buscando consensos e integración" para fortalecer En Marea y no ve que exista "motivo de fondo de calado" para que "nadie se descuelgue de la unidad popular" que representa un proyecto político que tiene "todo por conseguir".

Villares ha analizado la situación del espacio político de la confluencia, en declaraciones a Europa Press, después del plenario celebrado el pasado sábado, en el que vio afianzado su liderazgo, al ganar las tesis que defendía, pero en el que también se evidenció la fractura interna con unos resultados muy ajustados.

Y es que el equipo capitaneado por Villares obtuvo el respaldo de la mayoría en todos los debates, pero lo hizo con un margen reducido de en torno al 55 por ciento de las menos de 500 personas que se acercaron hasta el Palacio de Congresos de la capital gallega, que albergó esta cita política.

"Consciente" de ello, Villares ha incidido en que las votaciones "nunca pueden definir la complejidad" de En Marea, que "siempre" se debe construir "conforme a las reglas de consenso y no a las reglas de la mayoría", puesto que las segundas "funcionan mal" en un espacio "diverso y mestizo".

Así, se ha fijado el reto de "seguir trabajando buscando más y mejores consensos". "Sería irresponsable no estar centrado en esto. Tenemos un espacio que funciona y en el que hay debate, pero también tiene preocupaciones. Hay que ocuparse de eso. ¿Cómo? Buscando consensos y buscando integración", ha garantizado.

"MANO TENDIDA DESDE HOY MISMO"

Preguntado acerca de si se plantea algún gesto concreto con quienes fueron más críticos con las tesis que finalmente salieron adelante en el plenario, Villares ha insistido en que las iniciativas internas deben encaminarse a que haya "un espacio de suma, de encuentro", ya que 'A suma do común' no era solo el lema "para el día" del plenario.

El portavoz de En Marea ha apuntado a la integración de planteamientos políticos "compatibles". "Soy consciente de que hay iniciativas y aportaciones concretas sobre las que habría que hablar cuanto antes. Es necesario ampliar el consenso lo máximo posible y la mano está tendida desde hoy mismo. Hay que adoptar iniciativas internas para que tengamos un espacio de suma", ha aseverado.

De este modo, ha insistido en que es preciso "tomar muy buena nota de todas las aportaciones que se discutieron el sábado por una razón: vienen de gente del propio espacio de confluencia, no de fuera" y, en consecuencia, es "prioritario" hacerlo.

RENUNCIAR A POSICIONES PROPIAS

Villares espera que lo ocurrido el sábado no se traduzca en la ruptura del espacio de confluencia, puesto que, a su entender, del debate "lo único que debe salir siempre es la conclusión de que es necesario avanzar".

"No hay ningún motivo de fondo de calado que justifique que nadie se vaya a descolgar de la unidad popular. Tenemos todo por conseguir, la garantía de un sistema público que asegure los derechos fundamentales, tenemos por conseguir un empleo digno que haga que la gente no tenga que emigrar... Mientras todo esto no se consiga, todo el mundo debe permanecer unido", ha apelado.

No en vano, ha recordado que hay "un clamor ciudadano" que promovió esta unidad popular y que la tarea está "inacabada". Por ello, aunque se hayan podido cometer "errores", ha insistido en la necesidad de buscar "puntos de encuentro y aproximar posiciones", lo que significa también --ha subrayado-- "renunciar a posiciones propias".

A su juicio, el espacio de la confluencia generó "expectativas" que es necesario "cumplir".

"RESPETO" A LA POSTURA DE LOS ALCALDES

En cuanto a la ausencia de los alcaldes de las mareas municipalistas de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Abera), y A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), el portavoz de En Marea ha asegurado que "respeta" la decisión de cada uno.

"Todos contribuimos a construir un espacio político; el plenario es importante, pero entiendo que todo el mundo, por los motivos que sea, no puede acudir. Sé que todo el mundo construye el espacio de En Marea como puede y entiende, y yo lo respeto", ha insistido, antes de pedir que no se lean sus palabras como "un reproche".

CELEBRACIÓN "PROPIA" DEL 25 DE JULIO

En cuanto a la celebración del 25 de julio, Villares ha confirmado a Europa Press que el Consello das Mareas está trabajando en una convocatoria acorde a la "propia" ideología del espacio de En Marea y en la tarea de "perfilar los contenidos" de la jornada.

"De hecho, lleva más de una semana el tema en el Consello porque buscamos la aportación de todas las personas que lo integran. Estamos para compartir y debatir en común qué Día Nacional de Galicia queremos celebrar", ha aseverado.

A la espera de que se anuncien los detalles del acto, ha avanzado que En Marea quiere que "el protagonismo sea de la ciudadanía" y no de los cargos de la formación.

Preguntado acerca de si será compatible con la manifestación que tradicionalmente convoca el BNG, ha subrayado que "otras fuerzas hicieron sus convocatorias" y En Marea está buscando "celebrarlo conforme a su propia ideología", en su primer año, además, como "espacio político".

El objetivo, ha remarcado, será que los ciudadanos "sean los protagonistas y no los cargos".