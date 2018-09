Asesinada la golfista española Celia Barquín en un campo de golf de Estados Unidos

Actualizado 18/09/2018 8:53:41 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La golfista cántabra Celia Barquín Arozamena, de 22 años, ha sido hallada muerta en un campo de golf de la localidad estadounidense de Ames, situada en el estado de Iowa, y se investiga ya a un hombre por su presunto asesinato, según han informado las autoridades locales.

La Policía de Ames ha explicado en un comunicado que recibieron el aviso de una "circunstancia sospechosa" a las 10.24 (hora local) del lunes. Un grupo de golfistas había localizado una bolsa "sin nadie cerca", lo que llevó a los agentes a peinar la zona.

Los policías hallaron un cadáver "a cierta distancia" y las primeras investigaciones han permitido confirmar que esta persona, identificada como Celia Barquín, había sido "atacada". También se ha detenido a un sospechoso, Collin Daniel Richards, de 22 años, por un presunto delito de asesinato, según la nota oficial.

La golfista estudiaba actualmente en la Universidad Estatal de Iowa, que ha expresado sus condolencias en un comunicado en el que ha recordado los logros deportivos de la joven, entre los cuales figuran el campeonato de Europa. "Es una pérdida trágica y sin sentido de una joven con talento y de una aclamada estudiante", ha lamentado la presidenta de la universidad, Wendy Wintersteen.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard

