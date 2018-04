Ataque de Estados Unidos a Siria | Directo: Los aliados de Al Assad salen en su apoyo y avisan de las "consecuencias"

May sostiene que la ofensiva es "correcta y legal" ante las "barbaries" de Al Assad

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha defendido la necesidad de actuar militarmentre en Siria frente al "uso bárbaro de armas químicas" por parte del régimen de Bashar al Assad y, frente a quienes le recriminan no haber pedido antes el visto bueno de la Cámara de los Comunes, ha alegado que se ha tratado de una ofensiva "correcta y legal"."Sabemos que el régimen sirio tiene un historial atroz de uso de las armas químicas contra su propio pueblo", ha afirmado May, en una comparecencia ante los medios en la que ha responsabilizado al Gobierno de Al Assad del ataque perpetrado el 7 de abril en la localidad de Duma, a las afueras de Damasco.En este sentido, ha considerado que no hay otra explicación posible a que el ataque fuese obra de las fuerzas del régimen y ha dicho que Reino Unido cuenta con información de Inteligencia que señala a responsables militares del bando de Al Assad como coordinadores de dicha operación, en la que se habría usado gas cloro contra civiles. LEER MÁS