Estado Islámico destruye el teatro romano y el Tetrápilo de Palmira

Actualizado 20/01/2017 13:03:18 CET

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La UNESCO condena la destrucción del teatro romano y el Tetrápilo de Palmira

La organización yihadista Estado Islámico ha destruido parte del teatro romano de la ciudad antigua de Palmira, en Siria, según imágenes vía satélite interpretadas por el medio local 'Palmyra Monitor' y corroboradas por la televisión oficial siria.

La destrucción ha sido confirmada poco después por el jefe del Directorio General de Antigüedades de Siria, Maamoun Abdulkarim, a la agencia de noticias Reuters.

Según las imágenes, los yihadistas han arrasado tanto el proscenio como la escena del teatro, así como el igualmente histórico Tetrápilo de la ciudad, situado a escasos metros.

Hace dos días, las fuerzas rusas confirmaban que las milicias de Estado Islámico habían iniciado una operación para trasladar "una gran cantidad de explosivos" a puntos históricos de la ciudad, elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980, para destruir sus monumentos, según el jefe del Directorio para Operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Sergei Rudskoy, a la agencia de noticias RIA Novosti.

El Gobierno sirio y sus aliados recuperaron con la ayuda de las Fuerzas Aéreas rusas la ciudad el pasado mes de marzo, solo para acabar perdiéndola de nuevo tras una ofensiva relámpago de los yihadistas a finales del año pasado.

Desde que volvió a hacerse con el control de la ciudad, Estado Islámico ha usado el teatro para ejecutar al menos a 25 combatientes del Gobierno sirio, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.