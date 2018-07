El FBI se incauta de un audio de una charla entre Trump y su abogado sobre los pagos a la ex modelo de Playboy

Publicado 20/07/2018 19:49:54 CET

WASHINGTON, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FBI tiene en su poder el audio de una conversación de otoño de 2016 entre el entonces candidato republicano, Donald Trump, y su abogado personal, Michael Cohen, sobre los pagos a la ex modelo de Playboy Karen McDougal para supuestamente comprar su silencio acerca de su relación con el magnate neoyorquino, según dos fuentes consultadas por 'The Washington Post'.

De acuerdo con estas fuentes, Cohen grabó esta conversación con Trump y ha caído en manos del FBI en el marco de la investigación contra el letrado por posibles delitos financieros durante la campaña electoral que catapultó al aspirante republicano a la Casa Blanca.

Trump y Cohen discuten sobre la posibilidad de pagar a McDougal después de que un medio de comunicación comprara por 150.000 dólares los derechos de esta historia a la ex modelo de Playboy.

El representante legal ha reconocido que pagó 130.000 dólares al abogado de la actriz porno 'Stormey Daniels' como parte de un acuerdo de confidencialidad para que no revelara sus encuentros sexuales con Trump. El nuevo abogado de Trump, Rudolph Giuliani, no ha descartado que hubiera pagos similares, si bien no ha confirmado que ocurriera con McDougal.

En cualquier caso, tanto Cohen como Giuliani han negado que Trump participara de algún modo en estos pagos, sino que fue una iniciativa de su equipo legal. En un comunicado difundido este viernes, Giuliani, ha confirmado la existencia de la grabación, pero ha subrayado que "nada en esa conversación sugiere que (Trump) estuviera al tanto" de un supuesto pago a McDougal. "En el gran esquema de las cosas, es una potente evidencia exculpatoria", ha esgrimido.