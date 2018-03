Frontex alerta de mayor riesgo de seguridad por flujos de inmigrantes "no detectados" de Túnez y Argelia

Publicado 27/03/2018 15:32:53 CET

BRUSELAS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, ha alertado de un aumento del riesgo de seguridad para Europa por la llegada de inmigrantes "no detectados" desde Túnez y Argelia.

"Todos somos conscientes de que las preocupaciones de seguridad y las amenazas terroristas no son menores que el año pasado o hace dos años", ha avisado durante un debate en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara.

Leggeri ha admitido que en la actualidad hay "más amenazas de seguridad, tráfico de drogas y también potenciales amenazas terroristas debido a las llegadas no detectadas en un contexto de la situación del Estado Islámico en Siria e Irak" y ha precisado que "algunas de las amenazas de seguridad están relacionadas con aquellos flujos no detectados, inusuales, que vienen de Túnez y Argelia".

"Tenemos que garantizar que las entradas irregulares no detectadas no están relacionadas con preocupaciones de seguridad", ha incidido, al tiempo que ha puesto en valor el nuevo sistema de vigilancia aérea que ha puesto en marcha la agencia con sus propios aviones para detectar flujos "hasta ahora no detectados" y algo que ha sido "relevante" para detectar precisamente la llegada de flujos desde Túnez y Argelia, que han aumentado a Europa.

El director ejecutivo ha recordado que la agencia ahora tiene base legal para recabar datos personales en las fronteras externas para combatir el crimen organizado y prevenir el terrorismo y cuando detectan personas "sospechosas" son entregadas a las autoridades policiales nacionales o a Europol para más controles pero ha recalcado que Frontex no es "una agencia antiterrorista".

Respecto a los flujos migratorios, Leggeri ha cifrado en "aproximadamente 6.000" el número de inmigrantes que llegaron de forma irregular a Italia desde el 1 de enero, un 62% menos que el año pasado. Aunque la mayoría fueron eritreos (casi 1.500), Frontex ha constatado el aumento de las llegadas de tunecinos (casi 1.200) y empiezan a llegar también libios. "Esto es una tendencia nueva", ha explicado, al tiempo que ha precisado que no esperan "un auge" de las llegadas desde Libia.

Libia (71%) y Túnez (20) se han consolidado como el primer y segundo punto de partida a Italia, por delante de Turquía (5%), Argelia y Grecia (2% en cada caso).

En cambio, sí han detectado "que el número de llegadas a España está aumentando" y por ello han acordado con las autoridades españolas en mantener la operación Indalo de forma "permanente", al tiempo que ha precisado que España es el tercer país, por detrás de Italia y Grecia, al que más inmigrantes llegaron el año pasado.