Manifestación en Nueva York en apoyo a los musulmanes estadounidenses

Actualizado 19/02/2017 22:34:13 CET

NUEVA YORK, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes se han concentrado este domingo en la Times Square neoyorquina en defensa de los musulmanes estadounidenses. En el acto han participado estadounidenses de todos los credos bajo el lema "Yo también soy musulmán". En el acto han participado personalidades como el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, o la actriz Susan Sarandon.

La manifestación ha sido convocada por la Fundación por el Entendimiento Étnico y la Fundación Nusantara para protestar contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La orden está suspendida por los tribunales estadounidenses.

"¡Somos uno!", han coreado los participantes mientras ondeaban banderas estadounidenses en las inmediaciones de Broadway. También se han podido ver pancartas con lemas como "No a la prohibición contra los musulmanes" o "Yes, we Quran", un juego de palabras con entre "Sí, nosotros Corán" y el "Sí, podemos" de la primera campaña presidencial de Barack Obama.

"Estamos utilizando a la comunidad musulmana como chivo expiatorio. Estamos portándonos mal con la gente que es víctima del terrorismo", ha afirmado el productor de hip-hop Russell Simmons, uno de los oradores tras la marcha.

"La diversidad que hoy vemos aquí vencerá", ha apostillado. Simmons ha advertido a Trump, antiguo amigo personal, que no se está dando cuenta de que lo que quedará es una "herencia de odio".

Uno de los participantes ha argumentado que "tenemos un presidente que no comprende lo que está pasando ni sabe tratar a la gente". "Apoyo a la comunidad musulmana. Por eso estoy aquí hoy", ha añadido.

En la marcha ha participado Chelsea Clinton, hija del expresidente Bill Clinton, quien ha publicado en Twitter una foto de la manifestación. "Gracias a quienes han organizado #IAmAMuslimToo #NoBanNoWallNoRaids", ha publicado Chelsea Clinton.