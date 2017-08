Charlottesville declara el estado de emergencia por los enfrentamientos entre ultraderecha y antifascistas

Varias personas han sido atendidas por heridas leves al resultar rociadas con espray de pimienta, de procedencia desconocida, y al menos una persona no identificada ha sido arrestada, de acuerdo con el medio local 'Daily Progress'.

Hundreds more Nazis showing up #Charlottesville pic.twitter.com/UjRLgYyYtX

Siguiendo esta línea antisemita y xenófoba, otros de los asistentes han marchado al grito de "los judíos no nos reemplazarán" o "Un pueblo, una nación, terminemos con la inmigración" antes de llegar a la rotonda principal de la universidad de Virginia, rematada por una estatua del ex presidente estadounidense Thomas Jefferson, donde se encontraban concentrados un pequeño grupo de contramanifestantes con la pancarta "Estudiantes de Virginia contra el supremacismo blanco".

More fights more pepper spray #Charlotteville pic.twitter.com/3a7G7U7U02

Los gritos han sido contestados por los Antifa con el eslógan "Matemos a todos los nazis", según ha constatado el enviado del medio estadonunidense 'The Huffington Post'.

Fights breaking out. Pepper spray in the air #Charlottesville pic.twitter.com/xWizCxArC0