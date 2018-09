Mueren tres personas a causa del tiroteo registrado en Maryland

Actualizado 20/09/2018 22:16:18 CET

Al menos tres personas han muerto este jueves a causa del tiroteo registrado en la localidad estadounidense de Aberdeen, en el estado de Maryland, suceso que se ha saldado con la muerte de la atacante, quien se habría suicidado.

El sheriff del condado de Harford, Jeffrey Gahley, ha indicado que la atacante es una trabajadora temporal de un centro de distribución de Rite Aid que ha abierto fuego contra varios de sus compañeros.

Fuentes cercanas a la investigación citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN, la mujer se ha pegado dos tiros en la cabeza después del ataque y ha fallecido en el hospital tras ser ingresada en estado crítico..

Los hechos se han producido hacia las 9.05 de la mañana en el centro de distribución de Rite Aid y los efectivos de seguridad se han personado en un plazo de 5 minutos.

La portavoz de Rite Aid Susan Henderson ha manifestado que cerca de mil personas trabajan en el centro de distribución y ha detallado que el tiroteo ha tenido lugar en una zona "adyacente al edificio principal".

Por su parte, el gobernador del estado, Larry Hogan, ha dicho que está siguiendo de cerca el "horrible tiroteo en Aberdeen". "Nuestras oraciones están con todos los afectados, incluidos nuestros equipos de emergencia", ha afirmado, ofreciendo el apoyo del estado de ser necesario

Authorities are responding to a shooting involving multiple victims at a Rite Aid distribution center near Perryman, Maryland, about 30 miles northeast of Baltimore, the Harford County Sheriff’s office says https://t.co/4qYSLkUyZF pic.twitter.com/FY8Scj8NQ9