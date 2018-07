Putin acusa a "fuerzas" de EEUU de intentar boicotear los buenos resultados de la cumbre con Trump

Publicado 19/07/2018 15:14:10 CET

MOSCÚ, 19 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este jueves a "fuerzas" de Estados Unidos de intentar boicotear el entendimiento que lograron durante la cumbre celebrada el pasado lunes en Helsinki con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este último haya señalado nuevamente al Kremlin por su injerencia en las últimas elecciones.

Putin y Trump se reunieron durante más de cuatro horas --entre el cara a cara y el almuerzo de trabajo con sus respectivos equipos-- tras lo cual dieron una rueda de prensa conjunta en la que manifestaron su sintonía. Según anunciaron, han conseguido restaurar la "confianza" dañada en los últimos años.

Ambos confirmaron que habían hablado de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que dieron la victoria a Trump. El magnate neoyorquino explicó que le había planteado el tema a Putin y que éste le había dicho que Moscú no había intervenido en ningún proceso interno de Washington.

La polémica surgió cuando Trump declaró que no había razón para no creer al presidente ruso y al mismo tiempo cargó contra el Departamento de Justicia y contra el FBI por lo que consideró un desastroso trabajo en las investigaciones sobre la supuesta trama rusa y los correos electrónico de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Republicanos y demócratas han censurado a Trump por dar más credibilidad a Putin que a los servicios estadounidenses. En respuesta, el mandatario norteamericano matizó sus declaraciones en Twitter, si bien en las última horas ha dado un paso más y ha hecho a Putin "personalmente responsable" de una injerencia que ahora afirma sin dudas que ocurrió.

"Hay fuerzas en Estados Unidos que están preparadas para sacrificar las relaciones Rusia-Estados Unidos, a sacrificarlas por sus ambiciones en el marco de una batalla política interna en Estados Unidos", ha dicho Putin en un encuentro con diplomáticos rusos en Moscú.

Putin ha considerado que "sería ingenuo creer que los problemas que se fueron acumulando año tras año se resolverían en unas horas". "Nadie lo esperaba", ha indicado. "Sin embargo, creo que hemos dado el primer paso hacia estos cambios positivos", ha valorado.

De hecho, ha confiado en que, tal y como dijo Trump al término de la rueda de prensa conjunta, se celebre "una reunión a gran escala que finalmente nos permita hablar directamente". "Es importante", ha subrayado, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.