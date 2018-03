Ataque terrorista contra la sede del Ejército y la Embajada de Francia en la capital de Burkina Faso

Actualizado 02/03/2018 15:17:32 CET

Siete asaltantes ya han sido neutralizados y las dependencias francesas están bajo control

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La sede del Ejército de Burkina Faso y la Embajada de Francia en el país africano están siendo objeto de un "ataque terrorista" este viernes, según ha confirmado el Gobierno del país africano. Al menos siete de los autores del asalto ya han sido neutralizados, según las autoridades burkinesas.

El ministro de Defensa burkinés, Jean-Claude Bouda, y el de Comunicación, Rémi Dandjinou, han confirmado al diario 'Jeune Afrique' el objetivo del ataque es "el Estado Mayor del Ejército y la Embajada de Francia".

El alcalde de la capital, Armand Béouindé, ha cifrado en "una decena" el número de asaltantes y ha precisado que "han hecho saltar un coche cargado de explosivos" a la entrada de la Embajada.

El Gobierno burkinés ha precisado en un comunicado que "cuatro asaltantes han sido neutralizados en el ataque contra la Embajada de Francia", ratificando que tanto esta como el Estado Mayor habían sido el objetivo del ataque.

Por su parte, el ministro de Defensa ha indicado a Reuters que otros tres atacantes han sido abatidos en el asalto al Estado Mayor. En declaraciones a 'Jeune Afrique', ha indicado que el jefe del Estado Mayor se encuentra "en un lugar seguro" tras haber sido evacuado de la sede militar, en la que se encontraba cuando se ha produido el ataque.

Según ha informado a Reuters un asesor del ministro de Defensa galo, Jean-Yves Le Drian, "los edificios diplomáticos franceses están bajo control.

La propia Embajada francesa había informado de que, junto con el Instituto Francés, estaba siendo objeto de un "ataque", si bien poco después ha suprimido este mensaje de su perfil de Facebook para publicar otro en el que simplemente confirma que hay un "ataque armado" en curso en Uagadugú e invitar a los franceses en la ciudad a permanecer en sus casas.

Según ha informado el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, está siendo informado en todo momento de la situación en Uagadugú. También el presidente burkinés, Roch Marc Christian Kaboré, también ha estado siguiendo la situación "al minuto", según un asesor.

De acuerdo con 'Jeune Afrique', dos helicópteros franceses han aterrizado frente a la oficina del primer ministro, cerca de la Embajada, para trasladar a soldados galos.

El Gobierno burkinés ha desplegado a "unidades especiales de las fuerzas de defensa y seguridad" y ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona en la que se están produciendo los hechos, como ya había hecho previamente la Policía.

Según el diario 'Le Monde', los disparos han cesado en torno a las 12.00 horas (13.00 hora española) en la zona del Estado Mayor y unos 45 minutos más tarde en la Embajada. Una fuente consultada por el periódico galo ha asegurado que "el dispositivo de seguridad ha impedido que los asaltantes penetraran en el recinto de la Embajada".

De acuerdo con la versión de los hechos ofrecida por la Policía burkinesa, hacia las 10.00 horas se han producido "detonaciones seguidas de disparos sostenidos" en el centro de Uadugú . "El Estado Mayor del Ejército, la Embajada de Francia en Burkina Faso y el Instituto Francés han resultado alcanzados durante el ataque", ha añadido, confirmando que se han registrado "incendios" en los lugares afectados.

#Burkina Attaques simultanées contre l'Etat-Major Général des Armées et d'autres objectifs ... dont l’Ambassade de France et l’Institut Français.

Panique générale dans les rues.

Les Forces de Sécurité tardent à intervenir... pic.twitter.com/x5BlBYsNbZ — Jean RTh Guion (@jrthguion) 2 de marzo de 2018

#BREAKING: First Video of Terror Attack ongoing in Burkina Faso against French Embassy and Military HQ pic.twitter.com/EM0JmmtDj9 — ELINT News (@ELINTNews) 2 de marzo de 2018

@Usembassyouaga has received reports of gunfire in downtown Ouagadougou. Avoid the area of downtown Ouagadougou. Seek secure shelter. Monitor local media for updates. Check back here for more updates from the embassy #Lwili — USEmbassyOuaga (@Usembassyouaga) 2 de marzo de 2018

Attaque en cours à Ouagadougou. Consignes de prudence absolue à tous les compatriotes de rester dans un endroit sûr. — Xavier Lapdecab (@XavierLapdecab) 2 de marzo de 2018

#OuagaFriday????

Des tirs nourris et des explosions au centre de la capitale; un flou total.

Prions pour le #Burkina???? pic.twitter.com/f0HcSv5yl3 — Ibrahim Saleh Al Ansary ??????? ???? ???????? (@Ibra_Ansary) 2 de marzo de 2018