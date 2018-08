Los talibán amenazan a Cruz Roja por la supuesta falta de ayuda a presos en huelga de hambre

Publicado 15/08/2018 19:56:04 CET

KABUL, 15 Ago. (Reuters/EP) -

Los talibán han asegurado este martes que ya no considerarán inviolable la seguridad de los equipos y el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como represalia por la supuesta falta de atención a un grupo de presos que ha iniciado una huelga de hambre en una cárcel de Kabul.

Una portavoz del CICR, Sanela Bajrambasic, ha explicado que miembros de la organización visitaron el lunes la prisión de Pul-e Charkhi para dar seguimiento médico a los presos y proporcionarles suero. En este sentido, ha indicado que como ONG neutral no intentaron ni persuadir a los reclusos para que depusieran la huelga ni a las autoridades para que aceptasen sus peticiones.

Sin embargo, los talibán han afeado al CICR que no haya presionado a las autoridades para que los presos en huelga de hambre reciban una atención médica adecuada, lo que se traduce en "la retirada de los compromisos en materia de seguridad". La insurgencia "no garantiza la protección de sus vidas y propiedades hasta que no lleguen a un acuerdo con el Emirato Islámico para corregir sus acciones".

Desde el CICR, su portavoz ha recordado que la organización lleva trabajando más de tres décadas en Afganistán y que, durante este tiempo, ha entablado relaciones con todas las partes. "Dependemos de ellas para poder trabajar de forma segura en la protección y asistencia de las víctimas del conflicto. Es nuestro único objetivo", ha explicado Bajrambasic.

Cruz Roja ya anunció el año pasado una reducción de sus operaciones en el país asiático después de una serie de ataque que le costaron la vida a miembros de su personal.