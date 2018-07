Tiroteada la vivienda de un importante líder opositor tailandés

Publicado 26/12/2013 5:12:29 CET

La vivienda del copresidente del Comité para la Reforma Democrática del Pueblo (PDRC), Sathit Wongnongtoey, una de las figuras más destacadas de las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses en Tailandia, ha sido tiroteada hasta en 20 ocasiones en la madrugada del jueves, sin que haya que lamentar víctimas.

Sathit, exparlamentario por el Partido Demócrata, ha asegurado que su vivienda ha recibido el impacto de más de 20 proyectiles, al tiempo que ha destacado que su madre, su mujer y su hijo no han resultado heridos.

"Creo que (el incidente) tiene motivaciones políticas, ya que mi familia no tiene conflictos con nadie", ha dicho, según ha informado el diario tailandés 'The Bangkok Post'. La Policía ha encontrado en el lugar más de 20 casquillos de M16 y pistola de once milímetros.