Trump advierte a la UE de que la "migración está tomando Europa"

Publicado 12/07/2018 14:28:14 CET

BRUSELAS, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado convencido de que mucha gente en la UE comparte su política migratoria y ha advertido de que "debe tener mucho cuidado porque la migración está tomando Europa".

Durante la rueda de prensa, tras la cumbre de líderes de la OTAN, el mandatario norteamericano ha asegurado que, a pesar de las protestas, a la gente "le gusta mi política migratoria" y prueba de ello es, en su opinión, la llegada al poder del italiano Giuseppe Conte o el Brexit.

"Gané las elecciones por la migración y Conte también ganó por sus ideas sobre migración", ha señalado antes de su visita oficial a Reino Unido donde asegura que "mucha gente está de acuerdo" con él.

Sobre el Brexit, sin embargo, ha decidido no pronunciarse. "No me corresponde a mí hablar del Brexit", ha afirmado Trump, que ha añadido que solo quiere que "la gente sea feliz".

Después de la visita de dos días a un Reino Unido "convulso" tras las dimisiones de los ministros, David Davis y Boris Johnson, el presidente de Estados Unidos se encontrará en Helsinki con el presidente ruso, Vladimir Putin.

De todas las citas previstas para este viaje a Europa, que ha incluido la Cumbre de la OTAN, la visita a Reino Unido y la reunión con Putin, esta última "igual es la más fácil", ha bromeado el estadounidense.