Trump anuncia que el Ejército de EEUU no aceptará a personas transgénero

Actualizado 26/07/2017 16:02:41 CET

WASHINGTON, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que las Fuerzas Armadas no aceptarán a personas transgénero en sus filas, esgrimiendo como motivo los "costes médicos" que supondría su presencia.

En una serie de tuits, Trump ha advertido a los ciudadanos de que "el Gobierno de Estados Unidos no aceptará o permitirá que personas transgénero sirvan en ninguna capacidad en el Ejército estadounidense". Según ha explicado, ha tomado la decisión tras "consultas" con generales y expertos militares.

"Nuestro Ejército debe centrarse en la victoria contundente y decisiva y no puede verse cargado con los tremendos costes médicos y la perturbación que los transgénero supondrían en el Ejército", ha sostenido el mandatario.

Según recuerdan los medios estadounidenses, el anterior secretario de Defensa, Ash Carter, emitió en 2016 una directiva antes de que Barack Obama dejara la Casa Blanca permitiendo la presencia de transgénero en las Fuerzas Armadas y que se realizaran cirugía de reasignación de sexo.

Por el momento, no está claro cómo se va a aplicar esta medida y cómo afectará a los alrededor de 250 transgénero que se estima ya sirven en las filas del Ejército estadounidense.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017