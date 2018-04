Trump confirma la reunión entre el director de la CIA y Kim Jong Un: "Se formó una buena relación"

Actualizado 18/04/2018 13:23:19 CET

WASHINGTON, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reunió la semana pasada en Pyongyang con el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un. "El encuentro fue muy bien y se formó una buena relación", ha destacado.

Horas después de que 'The Washington Post' sacase a la luz el viaje secreto de Pompeo, candidato a secretario de Estado, Trump ha reaccionado en Twitter dando por cierta la información. Según el presidente, se están estudiando los "detalles" del encuentro que él mismo mantendrá con Kim.

"La desnuclearización será algo muy bueno para el mundo, pero también para Corea del Norte", ha remachado Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca no ha escatimado críticas e insultos contra el dirigente norcoreano, al que se ha referido como "hombre cohete" en varias ocasiones.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!