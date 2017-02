Trump critica la "ridícula" opinión del "supuesto juez" que ha suspendido su veto migratorio

Actualizado 04/02/2017 14:57:14 CET

NUEVA YORK, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado la "ridícula" opinión del "supuesto juez" federal de la ciudad de Seattle que ha suspendido la aplicación de la orden ejecutiva dictada por Trump que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"La opinión de este supuesto juez, que supone esencialmente sacar a las fuerzas de seguridad de nuestro país, es ridícula y va a ser anulada", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter, @realDonaldTrump.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!