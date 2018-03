Trump no destituirá a Mueller, pero la situación le genera "frustración", según la Casa Blanca

Publicado 19/03/2018 19:46:46 CET

WASHINGTON, 19 Mar. (Reuters/EP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene intención de destituir al fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, pero ha expresado su "frustración" por el rumbo y la duración de las pesquisas, ha explicado la Casa Blanca.

Un portavoz de la Presidencia, Hogan Gidley, ha declarado a la prensa a bordo del 'Air Force One' en un vuelo hacia New Hampshire que los tuits de este fin de semana de Trump criticando a Mueller no presagian su destitución.

"El presidente no está gestionando cómo deshacerse de Robert Mueller", ha afirmado Gidley, que ha indicado además que los tuits reflejan "una frustración bien asentada" de Trump con respecto a la investigación.

Mueller investiga la relación del equipo de Trump con Rusia, país al que los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han acusado de interferir en dichos comicios para decantar la balanza a favor del magnate neoyorquino. El fiscal especial ha acusado formalmente a trece ciudadanos rusos.