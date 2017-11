Trump propone a un exdirectivo de la industria farmacéutica como secretario de Sanidad

Actualizado 13/11/2017 17:29:24 CET

WASHINGTON, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto a Alex Azar, antiguo directivo del sector farmacéutico, como nuevo secretario de Sanidad y Servicios Humanos, en sustitución del dimitido Tom Price, que abandonó el cargo hace un mes tras salir a la luz que gastó 1 millón de dólares en viajes privados y oficiales.

"Me alegra anunciar que nominaré a Alex Azar para ser el próximo secretario de Sanidad. Va a ser genial para lograr una mejor atención médica y precios de medicinas más bajos", ha anunciado el presidente en Twitter, durante su gira por Asia.

Happy to announce, I am nominating Alex Azar to be the next HHS Secretary. He will be a star for better healthcare and lower drug prices!