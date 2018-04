Trump sugiere que habrá un ataque con "misiles" en Siria y reta a Rusia a derribarlos

Actualizado 11/04/2018 14:10:28 CET

Rusia emplaza a EEUU y el resto de actores a no dar pasos que puedan "desestabilizar" la situación en Siria

La OMS afirma que 500 personas de Duma mostraban síntomas que "encajan con la exposición a químicos"

Eurocontrol alerta a las aerolíneas de posibles ataques aéreos contra Siria en las próximas 72 horas

El embajador de Siria ante la ONU asegura que Damasco no tolerará que el país se convierta en Irak o Libia

WASHINGTON, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las fuerzas norteamericanas lanzarán algún tipo de ataque con "misiles" en Siria como respuesta al ataque químico cometido el sábado en Duma y ha retado a Rusia a derribarlos, tal como ha advertido alguno de sus representantes.

"Rusia promete derribar todos los misiles disparados en Siria. Prepárate, Rusia, porque habrá, buenos, nuevos e 'inteligentes'", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter, desde donde ha lamentado la colaboración de Moscú con el régimen de Bashar al Assad.

"No deberíais ser aliados de un animal que asesina con gas, que mata a su pueblo y disfruta de ello", ha añadido el mandatario norteamericano, recurriendo de nuevo a un calificativo con el que ya se refirió a Al Assad tras las primeras informaciones sobre el ataque.

En un mensaje posterior, Trump ha subrayado que la relación entre Rusia y Estados Unidos es "peor" ahora que durante la Guerra Fría. "No hay razón para ello. Rusia nos necesita para contribuir a su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y nosotros necesitamos a todos los países para trabajar juntos. ¿Detener la carrera armamentística?", ha concluido.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?