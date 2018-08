Casado califica de "bandazo" la idea del Gobierno de hacer del Valle de los Caídos un "cementerio civil"

Publicado 29/08/2018 14:55:50 CET

Dice que Sánchez, ahora en Latinoamerica, debía "preocuparse menos de los que murieron hace 40 años y hacerlo de los que mueren a día de hoy en Venezuela"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el "bandazo" que ha dado hoy el Gobierno central es con el Valle de los Caídos indicando que "ya no va a ser un Centro para la Memoria, incumpliendo además la iniciativa parlamentaria que su propio Grupos y sus socios presentaron hace meses, y desde Chile, dice ahora que va a ser un cementerio civil". En este punto ha añadido que "es una tipología de cementerio que tendrá que explicar"

Casado ha realizado estas manifestaciones antes de visitar en Logroño la Bodega Institucional de La Grajera y el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). Lo ha hecho acompañado del presidente de los 'populares' riojano, José Ignacio Ceniceros, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto; y la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Ha señalado que el Ejecutivo central se mueve "a bandazos", señalando que "ayer fue con el juez Llarena, antes de ayer con la inmigración, y hoy sobre el Valle de los Caídos". "No es serio porque nos estamos nos estamos jugando el relato democrático de España, porque aquí el problema no es que Pedro Sánchez se esté planteando un conflicto con la familia de Franco, sino que está planteando un conflicto con el propio Partido Socialista, enmendando la plana a Felipe González y Alfonso Guerra, artífices de una época de reconciliación, de cierre de la peor historia de España y de mirar al futuro".

Para Casado "esto es una cosa absurda", el hecho de que "esté el Gobierno preocupado por un muerto de hace 43 años, y que esté despreocupado por la economía, por la seguridad, por la inmigración, por el empleo, y por el futuro de España", lo que "es algo que debe hacérselo mirar".

Ante ello, el líder de los 'populares' ha asegurado que "no vamos a entrar en esta trampa", porque "esto lo intentan hacer porque no pueden legislar en el Congreso están sacando temas, que no interesan a nadie, para ver si alguien muerde el anzuelo". "Entre una propuesta de desacralizar una basílica porqué no hacen otra cosa, como es dar esa basílica a la iglesia, saliendo Patrimonio Nacional de esa tutela".

Por este asunto, Casado ha indicado que igual tienen que decir que "los cementerios y las iglesias para los familiares y para la iglesia, y a partir de ahí deja de tener ningún argumento, ni económico, ni jurídico, para preocuparse de un tema que lleva olvidado más de 40 años".

QUE SE PREOCUPE POR VENEZUELA

Además, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ahora que está en Latinoamerica debía preocuparse menos de los que murieron hace 40 años y hacerlo de los que mueren a día de hoy en Venezuela".

En este sentido, Casado ha afirmado que "se lo ha tenido que decir hasta el presidente de Chile, que es una vergüenza que el Gobierno de España, con la influencia que tiene en Latinoamerica haya pasado de puntillas en el drama humanitario que está teniendo lugar en Venezuela hace ya demasiados años, y con el drama civil que está teniendo lugar en Nicaragua".

"Es tremendo que una vez pasado por Chile, con una mala relación con uno de los líderes más democráticos y más a favor de los derechos humanos en el continente como Sebastián Piñera, haya tenido que refugiarse en manos de Evo Morales, que es alguien que está incumpliendo las disposiciones de la Constitución para intentar presentarse a las elecciones, lo haga pasando inadvertido en una política que a nivel mundial es fundamental".