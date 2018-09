La moción de censura al Gobierno y el mundial de fútbol, las noticias del año para los niños riojanos

Publicado 09/09/2018 11:56:43 CET

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura al Gobierno y el mundial de fútbol han sido las noticias del año para los niños y niñas riojanos, según se desprende de la segunda entrega de la XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'.

Hace unas semanas, Adecco repasaba con los niños riojanos algunos aspectos de nuestro mercado de trabajo presente y futuro. Sus deseos de ser futbolistas y profesoras, los jefes que les gustarían tener -Cristiano Ronaldo, ninguno, Leo Messi o Shakira-, el sueldo que querrían recibir, cómo sería su relación con los robots -se veían trabajando con ellos codo con codo- o cómo aprovechar la jubilación eran algunas de las claves que los más pequeños nos dejaron en la primera entrega de esta encuesta.

Ahora, toca el turno de repasar la actualidad política y social vista desde la óptica de los niños y niñas riojanos en la segunda entrega de la XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', con la que el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes -cerca de 2.000 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 150 de ellos en La Rioja-.

En esta segunda entrega, Adecco y los niños riojanos repasan el panorama político y social de este año, en la semana en la que la mayoría de ellos vuelve al cole.

LA NOTICIA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

Adecco ha querido conocer qué noticias de entre la multitud que se generan día a día han impactado más en la conciencia y la memoria de los más jóvenes de la casa y si se aprecian notables diferencias entre edad y sexo.

A grandes rasgos, la noticia del año tiene un carácter político, así es reconocido por el 29,4% de los encuestados, seguida de otras cuyo origen son las páginas de sucesos de cualquier periódico (17,3%), alguna noticia proveniente del mundo del deporte (14,9%), otras noticias de "índole personal" (6,6%), vinculadas a desastres naturales o problemas medioambientales (4,1%), a la política internacional (3,3%) o a noticias relacionadas con la inmigración (0,8%). Aunque también han aparecido aportaciones interesantes del mundo musical, de la crónica rosa o niños y niñas que no saben qué responder pues ellos "no ven las noticias".

En la primera y tercera posiciones, los niños y niñas riojanos coinciden en el orden de las noticias señaladas, aunque no en la importancia que le dan. Por ejemplo, para ambos, la noticia del año ha sido la moción de censura celebrada contra el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de este año, aunque algo más votado por ellas que por ellos, 23,9% y 22%, respectivamente.

La segunda noticia más destacada para las riojanas es el juicio contra "la Manada" con un 14,2% de los votos, y para ellos el Mundial de fútbol celebrado en Rusia con un 17% de los votos. Y en tercer lugar, la noticia más señalada para ambos es la desaparición de Gabriel, el niño de 8 años conocido como El Pescaito, en Níjar a principios de año, a las que las niñas votan con algo más de fuerza (12,1% vs. 11,8%).

A continuación, las riojanas se centran en noticias de índole político y deportivo como la celebración del Mundial de fútbol en Rusia, la independencia de Cataluña, la XIII Champions League conseguida por el Real Madrid, la erupción del volcán Kilauea en Hawai o el rescate de los niños atrapados en una cueva tailandesa a principios de verano.

Los chicos también se centran en hitos deportivos como la Champions League del Real Madrid, la salida de Zinedine Zidane de la entidad blanca, el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus o la consecución del Campeonato de Liga por el Barcelona, además de recordar la desaparición de la joven Diana Quer o el rescate de los jóvenes tailandeses.

Por edad, también apreciamos diferencias en las respuestas pues a más años, los jóvenes hablan de política nacional e internacional o sucesos mientras que los más pequeños votan en mayor medida por la desaparición del pequeño Gabriel o por noticias de índole personal: "me voy de vacaciones a Oliva", "he tenido una hermana", "paso de curso", "no he oído que ninguna noticia sea la del año" o "la noticia del año fue cuando la profe dijo que no había más exámenes".

Además, son los de menos edad quienes confiesan en mayor medida que los demás no saber qué responder porque "no veo las noticias, solo dibujos", "no conozco muchas noticias" o "no me dejan ver cosas de mayores así que no veo las noticias".

Pero no solo estas han sido las noticias mencionadas por los chicos encuestados por Adecco. Otros muchos temas de actualidad han quedado reflejados en las respuestas infantiles: "el máster de Cifuentes", "los inmigrantes del Aquarius", "cuando las dos reinas se pelearon en una foto", "el invierno ha sido el más frío", "Corea abandona su programa nuclear", "el final de la enemistad entre las dos Coreas", "desgraciadamente, Trump ganó las elecciones", "la muerte de Stephen Hawking", "la huida de Puigdemont", o que "un inmigrante rescató a un niño en Francia y le dieron los papeles para ser francés".

Incluso algunos recuerdan noticias que no se han producido: "Trump ha declarado la III Guerra Mundial", "Messi fue a la cárcel por robar" o "Benzema se ha ido del Madrid".

MEDIDAS DEL GOBIERNO "PARA HACER FELICES A LOS CIUDADANOS"

¿Qué consejos daría un niño riojano a un político para hacer que el país fuera mejor?, ¿qué acciones o medidas deberían tomar los gobiernos para que los ciudadanos estuviesen contentos, desde la óptica de los más pequeños?

Lejos de sorprendernos con propuestas descabelladas (aunque alguna sí ha habido), los chicos y chicas riojanos no discrepan mucho de lo que los adultos exigen a los gobernantes y para ellos las recomendaciones son claras. En primer lugar, luchar contra la corrupción es el primer consejo que dan a nuestros políticos, con el 13,2% de los votos. Les piden que "no sean corruptos", "dejar de robar", "cumplir las leyes", "ser honrados", "devolver lo que han robado" o que eviten "tanto enchufismo en las empresas públicas y los Ayuntamientos".

A continuación, un 10,6% de los niños y niñas de nuestra comunidad cree que la prioridad de los gobiernos debe ser mejorar la educación y la sanidad públicas.

En tercer lugar, un 11,8% de los encuestados cree que debería darse más importancia a los problemas medioambientales y que sería bueno "reciclar más", "acabar con la contaminación", "limpiar las calles", "limpiar los grafitis", "que las placas solares sean gratis", "no talar árboles", "hacer coches híbridos", "tener cuidado con las bolsas de plástico", "obligar a la gente a no usar gasolina", "usar energías renovables" o "eliminar los combustibles fósiles".

Otro 11,8% piensa que debería darse más importancia al empleo. Y proponen ideas como "que haya más trabajo", "hay que mejorar las condiciones de los trabajadores", "que no haya paro", "beneficiar al que trabaja y perjudicar al que no", "que cada uno trabaje en lo que le gusta", "que haya que cotizar menos años", "ayudar a las pequeñas empresas" o "que los padres tengan las mismas vacaciones que los hijos" y que "los padres no estén siempre trabajando".