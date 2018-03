Aena invertirá 1.600 millones en ampliar Barajas pero deja sin fecha la llegada del AVE

Publicado 21/03/2018 14:30:44 CET

El desarrollo inmobiliario potenciará la carga y creará nuevas áreas de actividad hotelera, oficinas y congresos

Aena invertirá en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un total 1.571 millones de euros hasta 2026 con el objetivo de elevar su capacidad hasta los 80 millones de pasajeros, diez más que en la actualidad, ha anunciado hoy el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la presentación del plan realizada en el aeropuerto madrileño.

El plan director del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas 2017-2026 supondrá una inversión de unos 530 millones en el periodo 2017-2021, mientras que los 1.041 restantes se invertirán entre 2022 y 2026.

El ministro explicó que el Plan permitirá adaptar las infraestructuras a la demanda de tráfico esperada de manera que se garantice el aumento de capacidad de las instalaciones para atender hasta 80 millones de pasajeros

"El tipo de pasajero y el tamaño de la flota del aeropuerto han cambiado considerablemente en este tiempo y es necesario adaptar la infraestructura a la nueva tipología de servicio del aeropuerto", apuntó De la Serna.

Así, permitirá llevar a cabo actuaciones de mejora de las terminales T123 y en las calidades constructivas de la infraestructura y se renovarán los equipamientos. Además se ampliará el edificio de la terminal T4S y se crearán nuevos estacionamientos para aeronaves intercontinentales de gran tamaño.

"Este plan no solo mejorará el aeropuerto de Barajas sino que es vital para el sistema aeroportuario español ya que este es el aeropuerto más importante de la red de Aena", explicó De la Serna, que aseguró que permitirá consolidar a Barajas como 'hub' fundamental para la conectividad entre los mercados hispanoamericano, nacional y europeo.

Como parte complementaria a este Plan Director se desarrollará un plan inmobiliario "que actuará como foco de atracción de tráfico y servicio, potenciando la actividad logística y de carga y creará nuevas áreas de actividad hotelera de oficinas y de congresos".

En el caso de Barajas, Aena prevé comercializar 2,7 millones de m2 en los terrenos que cuenta en el aeropuerto madrileño en 40 años para usos variados. En concreto, en Madrid de las 921 hectáreas analizadas 526 son desarrollables y 369 comercializables, según el estudio realizado en los terrenos.

SIN FECHA PARA LA LLEGADA DEL AVE.

Entre las inversiones previstas no está la posible conexión de la T4 con la estación de Chamartín, actuación que "casi con total seguridad" según explicó el ministro se hará, pero que no se ha incluido en el plan director porque aún se están barajando diversas alternativas para ver cuál es la solución más eficiente. "De momento el proyecto no tiene la suficiente madurez", explicó el ministro.

Según explicó De la Serna conectar el centro de la ciudad y Barajas por medio de la Alta Velocidad todavía requiere un mayor estudio. "No puede circular de cualquier manera un tren a 230 kilómetros/hora, sin las distancias adecuadas y el trazado", justificó.

MEJORAS EN T123 Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA T4S.

El ministro destacó que el Plan Director se estructurará en base a cinco objetivos principales: adaptar las infraestructuras a la demanda de tráfico prevista, garantizar unos elevados niveles de conectividad, modernizar y potenciar la calidad de las infraestructuras, fomentar la intermodalidad y lograr un equilibrio entre el desarrollo de la actividad y el respeto del entorno.

Una de las actuaciones más destacadas se llevará a cabo en la T1 con la ampliación del vestíbulo de salidas y la modernización de las salas de recogida de equipajes y facturación, así como la ampliación de los filtros de seguridad.

En el caso de la T4 se procederá a prolongar el edificio T4S hacia el norte para habilitar siete nuevos estacionamientos intercontinentales. Está previsto que las obras empiecen a principios de 2019 y acaben en 2025, con lo que se solapará con la segunda parte del plan.

50 MESES CONSECUTIVOS DE CRECIMIENTO.

El aeropuerto madrileño, que ocupó la quinta posición de la UE en cuanto al número de pasajeros, registró en 2017 un récord histórico de pasajeros alcanzando los 53,4 millones, lo que supone un crecimiento del 5,9%. Hasta febrero de este año el aeropuerto ha registrado 50 meses consecutivos de crecimiento de pasajeros.

Además la cuota de tráfico internacional ha pasado de 29 millones en 2007 a 38,5 millones de pasajeros internacionales en 2017 (el 72% del tráfico comercial). Por su parte la flota de aviones de gran tamaño se ha doblado en los últimos diez años.

"El transporte aéreo es un sector estratégico para el país y la economía le debe mucho al beneficio que se está obteniendo de la gestión de la red que realiza Aena", afirmó De la Serna.