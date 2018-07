Aguirre: hay "muchas ganas" de que vean cómo me "fusilan al amanecer"

Actualizado 27/04/2015 13:52:43 CET

Asegura que la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía de Madrid dicen que el agente de movilidad "no puede personarse como acusación particular"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, cree que hay que gente que tiene muchas ganas de que la "fusilen al amanecer" refiriéndose a su incidente de tráfico en el que aparcó en un carril bus, pero asegura que "no va a ser así".

Así lo ha manifestado este lunes en un encuentro con los principales agentes del sector turístico y tras ser preguntada sobre su incidente con los agentes de movilidad y cómo afronta que este miércoles la Audiencia de Madrid decida acerca del incidente.

Aguirre ha afirmado que el juez es quién ha archivado el caso porque se ha demostrado que "en absoluto" huyó. "El agente me había puesto una multa y quería que me quedara a esperar el resguardo", ha asegurado al tiempo que ha apelado a su condición de abogada en ejercicio y su conocimiento acerca de que el resguardo "no es obligatorio" y que, por tanto, "no hay que esperar".

La presidenta del PP de Madrid ha señalado que une vez que le preguntó al agente si ya estaba la multa puesta -- "200 euritos por minuto y medio", ha afirmado -- tuvo la idea de "quitarse" de la zona.

Con respecto a cómo enfoca la candidata a la alcaldía el juicio, Aguirre ha añadido que se trata de "un recurso" que ha hecho el agente de movilidad y que la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía de Madrid les ha transmitido que el agente de movilidad "no puede personarse como acusación particular".

"Es verdad que ha recurrido también la fiscalía que dice que vuelva a la calificación de falta --la que había dado el juez la primera vez cuando me dictó el auto primero y que fue recurrido y fue ordenado que se investigara como delito--", ha indicado.

"Yo comprendo que hay que gente que tiene muchas ganas de que a mí me fusilen al amanecer por haber aparcado en un carril bus. Si no es al amanecer, con nocturnidad, pero lamento decir que no va a ser así", ha concluido.