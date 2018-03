Asociaciones de estudiantes presentan una denuncia en Fiscalía para que se investigue el polémico máster de Cifuentes

Publicado 22/03/2018 14:47:38 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de varias asociaciones de estudiantes han remitido un escrito de denuncia ante la Fiscalía para que investigue si existe un delito de falsedad en documento público y cohecho en el caso de las notas del máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Estos colectivos señalan como responsables en caso de probarse estos presuntos delitos a la funcionaria que modificó el expediente, Amalia Calonge, a la propia presidenta regional, al director del máster y a los miembros del tribunal que calificó el Trabajo de Fin de Máster.

En el escrito, adelantado por 'eldiario.es', se solicita al Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada" a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de accesos al expediente académico de la presidenta regional.

A su vez, se reclama al Ministerio Público que se le pidan los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12".

También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al tutor del trabajo del máster de Cifuentes, así como a la persona designada por el servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de evaluación, así como la emisión de los certificados de los másteres que ofrece la mencionada universidad.

Otra testifical que recoge este escrito de denuncia es que comparezca el personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC al objeto de aportar documentación que pudiera obrar por la institución respecto al nombramiento del tribunal para evaluar el TFM de este máster en el curso 2011-12.

A su vez, se insta a solicitar la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la "verosimilitud" las explicaciones de Cifuentes al respecto.

En el escrito, relata informaciones que apuntan a que el ejercicio 2014 se modificó su expediente con dos años de retraso para "alterar" las evaluaciones de una asignatura y del TFM, existiendo "dudas razonables" acerca de la identidad del tutor del trabajo.

Además, apunta a que las informaciones difundidas "refuerza la aseveración" de que Cifuentes "no culminó las citadas asignaturas en tiempo y forma". También recoge que, con la normativa de la universidad de 2007, la presidenta regional no podía haberse presentado al TFM si figuraba una asignatura no presentada en su expediente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, remitía ayer la documentación sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos a los medios de comunicación, con un correo de 2014 que acredita que hubo un error administrativo a la hora de formalizar sus calificaciones.

El propio rector de la universidad, Javier Ramos, aseguró que Cifuentes aprobó todas las asignaturas de su Máster en el periodo 2011-212 y que hubo un error de trascripción a la hora de registrar dos calificaciones, que aparecían inicialmente como "no presentado" por un error administrativo.

PROTESTA EN EL RECTORADO

Además, este mediodía se ha producido una concentración frente al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en protesta por el "escándalo" que supone la presunta obtención de este título por parte de Cifuentes sin completar todas las asignaturas.

"Esta mañana hemos denunciado a Cristina Cifuentes, a los profesores y a la funcionaria implicada en el escándalo con el fin de exigir una investigación externa e independiente a la URJC", expone el colectivo Res Pública URJC.

A su vez, en redes sociales se ha difundido dos pintadas en el campus de Vicálvaro con el siguiente mensaje: '#MafiaURJC', 'Cifuentes Corrupta' y 'Rector Prevarica'. Posteriormente, se han difundido otras instantáneas en las que se aprecia como las pintadas han sido eliminadas.