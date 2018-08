Comunidad insta a los propietarios del edificio okupado por Hogar Social a denunciar y espera que les desahucien

Publicado 13/08/2018 12:17:33 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha instado este lunes a los propietarios del nuevo edificio que ha okupado el colectivo Hogar Social a que denuncien y espera que la Justicia realice el lanzamiento de desahucio para que actúen las Fuerzas de Seguridad del Estado y se cumplan "las reglas del juego".

Así lo ha expuesto Rollán en declaraciones a los periodistas después de visitar las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua de Canal de Isabel II, después de que este colectivo haya okupado el edificio que acogía el antiguo registro de la propiedad ubicado en el número 72 de la calle Príncipe de Vergara tras su desalojo del pasado miércoles del inmueble de la calle Juan Bravo.

El vicepresidente regional ha señalado que desde la Comunidad no hacen una "discriminación" con unos okupas u otros, dependiendo de su ideología, sino que respetan "el derecho a la propiedad que corresponde a quien tiene el título y quien no tiene el título lo que no tiene ni es el derecho ni el deseo o la ambición de poder efectuar ese tipo de okupaciones sea en cualquier infraestructura o edificio o cualquier colectivo".

"Por ello deseo y confío en las Fuerzas de Seguridad del Estado, que los propietarios que interpongan la denuncia y la Justicia realice el lanzamiento del desahucio para que se respeten las reglas del juego", ha sostenido Rollán.