Criminólogos que ayudan a familia de María Piedad se quejan de que no podrán estar en las pruebas del supermercado

Publicado 19/03/2018 13:33:25 CET

BOADILLA DEL MONTE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los criminólogos que están ayudando a la familia de María Piedad García, desaparecida desde diciembre de 2010, en su búsqueda se quejan de que no podrán estar presentes en el acto de recogida de pruebas del supermercado en el que trabajó la joven, un Mercadona de Boadilla del Monte.

María Piedad García Revuelta fue vista por última vez en una cena de empresa, tras la que su ex pareja se ofreció a acompañarla a casa. Dos días después, el hombre apareció ahorcado en El Escorial.

En declaraciones a Europa Press la portavoz de la agencia de criminólogos Dacrim, Icíar Iriondo, ha señalado que en el auto del Juzgado de Móstoles que investiga el caso se autoriza la presencia de los agentes de la Policía Judicial, pero no la de su agencia.

Iriondo no duda de que la Guardia Civil vaya a actuar con profesionalidad, pero plantea que la presencia de su agencia "es necesaria" porque pueden aportar a los agentes "más información" que pueda dar con el paradero de María Piedad.

"No dudamos en ningún momento de la profesionalidad ni de que no se vaya a llevar bien. No lo planteamos desde ese punto de vista. Lo planteamos desde el punto de vista de que podemos ayudar. Podemos aportar información ya que esa diligencia se aceptó en base a un informe que presentamos, con indicios e hipótesis fundamentadas. No vamos a entorpecer, todo lo contrario", ha puntualizado.

Según la criminóloga, el levantamiento de la baldosa del supermercado en el que trabajaban María Piedad y su ex novio "es la única diligencia" aceptada por el Juzgado de las 19 que propusieron para intentar localizar a la desaparecida.

Así, ha indicado que contra el Auto que ordena la Diligencia y en el que se especifica que "exclusivamente" puede estar la Policía Judicial de la Guardia Civil, presentaron un recurso para poder estar presentes, pero que se lo "denegaron".

"Vemos que es necesaria nuestra presencia porque podemos aportar información bastante válida para poder llevar a cabo esa diligencia de la mejor manera posible, en base a que nosotros hicimos ese informe y llegamos a esas conclusiones. Pensamos que podemos ser más una ayuda que no entorpecer la práctica de la diligencia", ha resaltado.

Finalmente, Iriondo ha indicado que tampoco se les comunicará la fecha en la que realizará la toma de pruebas, aunque ha señalado que sí que les informarán sobre el "resultado de la misma".