Dimite el concejal del PP de Torrelodones (Madrid) grabado chantajeando a la alcaldesa

Actualizado 21/09/2018 11:26:49 CET

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión, han confirmado a Europa Press fuentes populares.

En concreto, el edil, que era portavoz del partido en la comisión local de Medio Ambiente y de Urbanismo, ha presentado su renuncia al acta de concejal este viernes en el registro alrededor de las 10.30 horas, han señalado las mismas fuentes.

El próximo lunes está previsto que se reúna un Comité Ejecutivo Extraordinario del PP de Torrelodones, integrado por todos los concejales del partido en el Consistorio, entre otros, para previsiblemente proceder a la expulsión de Viñas.

El PP de Madrid abrió ayer expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó.