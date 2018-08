"Expectativas frustradas" para la Comunidad ante la confirmación de que Sánchez no reformará el sistema de financiación

Publicado 20/07/2018 0:11:46 CET

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha manifestado que han visto sus "expectativas frustradas" ante la confirmación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de reformar el sistema de financiación autonómica.

En declaraciones a los medios a la salida de la reunión, Hildalgo ha advertido de que desde la Comunidad de Madrid seguirán pidiendo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el cambio del modelo de financiación y que se tengan en cuenta a las comunidades autónomas que no han recurrido a los mecanismos de financiación habilitados por el anterior gobierno y que han seguido financiándose en los mercados, para las que ha pedido "un trato de equidad".

"Simplemente recordarles que eso era un acuerdo de la Conferencia de Presidentes que cuanto antes sería bueno para la Comunidad de Madrid y para el resto de comunidades llevarlo acabo", ha señalado Hidalgo, quien ha lamentado que Madrid seguirá recibiendo 221 euros menos por persona para la financiación de los servicios públicos que la media de las comunidades autónomas, "siendo la que más aporta a la solidaridad".

Hidalgo ha defendido la "solidaridad" entre las comunidades autónomas, pero ha insistido en que "hay que tratar con equidad a las que han trabajado mucho por que el nivel de endeudamiento sea, de las comunidades de régimen común, el menor de España", en alusión a Madrid.

Así las cosas, ha explicado que Madrid ha votado en contra de la flexibilización en dos décimas del déficit para incrementar el gasto en servicios sociales, sanidad y educación porque en su caso no se modifica el cálculo de la regla de gasto, de manera que no se puede hacer efectiva, y "no se pueden generar expectativas", por lo que ha concluido que la valoración de lo acordado "no es positiva".