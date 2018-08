El festival GetMAD! vuelve en septiembre a Madrid con la actuación de The Undertones, Luna y No Age, entre muchos otros

Publicado 21/08/2018 15:09:41 CET

El festival GetMAD! vuelve el 14 y 15 de septiembre a Madrid a varias salas madrileñas con la actuación de The Undertones, Luna, No Age, Angelus Apatrida, Crippled Black Phoenix, Art Brut, Shannnon and the Clams y Amyl and the Sniffers a la cabeza del cartel.

Con prácticamente todo el cartel completo, a excepción de alguna pequeña sorpresa, GetMAD! 2018 ha anunciado ya su distribución por días y ha puesto a la venta las entradas correspondientes en sus distintas categorías.

Los asistentes a la tercera edición de GetMAD! podrán adquirir entradas para los días viernes 14 o sábado 15 de septiembre en las categorías BUT (sala BUT), Downtown (salas El Sol, Wurlitzer Ballroom, Boite Live) o Changó (sala Changó).

Al igual que el abono, la entrada BUT permite el acceso a la sala BUT que será un año más la sala oficial de Estrella DAMM y que abrirá sus puertas para los nombres que ocupan las primeras filas de GetMAD!, el viernes 14 de septiembre para ver a The Undertonesy Art Bruty el sábado 15 de septiembre a Luna, Spectrum y Melange.

Por su parte, la entrada Downtown abre las puertas de las salas El Sol, Wurlitzer Ballroom y Boite Live, a menos de cinco minutos de distancia entre ellas, con una fuerte presencia de garage, psicodelia y punk.

Con la compra de esta entrada se puede disfrutar el viernes 14 de No Age, Shannon and The Clams, Amyl and The Sniffers, La Luz, Asteroid #4, Los Estanques, Bleeding Knees Club y Hickeys y el sábado 15 de septiembre a Nobunny, Jeff Rosenstock, The Fresh and Onlys, Matt Hollywood and the Bad Feelings, The Babe Rainbow, The Cry!, Los Wilds y Buried Feather.

En lo referente a la entrada Changó, tal y como ya es tradición, aúna la programación más hard rock, heavy, post-rock y stoner. Con ella habrá acceso a los conciertos de Angelus Apatrida, Grave Pleasures y Aura Noir el viernes 14 de septiembre y Crippled Black Phoenix, Jardin de la Croix, The Picturebooksy Pigs pigs pigs pigs pigs pigs pigs el sábado 15.

Los diferentes tipos de entradas de día están a la venta en www.getmadfestival.es y ticketea. En la primera web se pueden comprobar también los grupos por días y salas.