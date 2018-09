La Fiscalía abre diligencias de investigación por las pintadas homófobas denunciadas por Arcópoli en Torrelodones

Publicado 17/09/2018 17:24:44 CET

TORRELODONES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de las pintadas homófobas registradas en el mobiliario urbano y frente al instituto público Diego Velázquez, en Torrelodones.

Según han asegurado fuentes del Ayuntamiento de Torrelodones, a Europa Press, las diligencias se han puesto en marcha por la Sección de Criminalidad Informática y Tutela Penal de la Igualdad y contra los Delitos de Odio, de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras el escrito presentado por Arcópoli, a raíz de las pintadas homófobas que aparecieron el 27 de junio en el urbano situado frente al instituto público Diego Velázquez. .

Frases como "Arcópoli not welcome", "Alcaldesa hemos vuelto" y "LGTBI not welcome", fueron pintadas en la zona, que registró por cuarta vez este tipo de mensajes.

En las diligencias, según estas fuentes, se recoge que las frases fueron rotuladas en los bancos decorados con la bandera del arcoiris, y que "hechos similares" habían tenido lugar en fechas anteriores, concretamente el en julio y agosto de 2017 y en enero de 2018.

Explican así que solicita la Fiscalía al Ayuntamiento que informe sobre el conocimiento que tenga de estos hechos, la "reiteración" de los mismos, el importe de limpieza o la reparación del mobiliario urbano y "cuáles han sido" las actuaciones de la Policía Local.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa, Elena Biurrun, ha recordado que los bancos situados frente al instituto fueron pintados con la bandera arcoiris para conmemorar el Orgullo Gay en el año 2017.

"A la semana aparecieron los primeros mensajes de odio, brutales ,en los que más allá de insultarme a mi, eran contra el colectivo. Por ello, presenté la correspondiente denuncia en la Guardia Civil", ha añadido.

Biurrun ha asegurado que desde el Ayuntamiento se está trabajando por la "tolerancia y por el respeto" y que lo que "no van a tolerar jamás" son este "tipo de ataques". "en el momento que aparecen automáticamente los limpiamos. No dejamos que estén más de 24 horas. Somos contundentes. Ante la intolerancia, mayor respeto y mayores acciones de convivencia", ha concluido.