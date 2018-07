Grandes artistas de los últimos siglos desempolvan sus tratados sobre la figura humana en el Prado

Actualizado 26/01/2015 14:31:02 CET

El Museo del Prado ha presentado este lunes su nueva adquisición, la biblioteca de Juan Bordes especializada en el estudio de la figura humana, compuesta de tratados y cartillas de dibujos de los siglos XVI al XX de grandes artistas como Durero, Rubens o Ribera.

El Museo del Prado prevé que a finales de año esta colección, compuesta por cerca de 600 volúmenes, esté totalmente catalogada y gran parte digitalizada para facilitar el trabajo de los investigadores, según ha explicado el jefe del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del museo, Javier Docampo.

El coste total para la adquisición de esta biblioteca ha sido de 600.000 euros y la compra ha conllevado además la donación a la pinacoteca de un importante cuaderno del taller de Rubens, que se considera actualmente el más próximo al original perdido del maestro flamenco.

"Esta colección es de una extraordinaria rareza y creo que no existe nada parecido en ninguna otra biblioteca del mundo, complementando muy bien el resto de nuestros fondos. Estas obras su una muestra de cómo han aprendido y se han formado los artistas ante la figura humana", ha señalado Docampo.

El propio Bordes ha explicado que se trata de un trabajo de coleccionismo iniciado hace más de 30 años, inspirado en una idea de un libro de Gombrich. "Allí se hablaba de la importancia y paradoja a su vez de aquellos libros que habían desaparecido por el intenso uso de los artistas, y eso me dio una idea", ha explicado.

El coleccionista ha señalado que la adquisición del Museo del Prado ha permitido "coronar de manera brillante" su propósito particular, que le ha llevado por más de medio mundo estableciendo contactos con numerosos libreros. "No me he considerado nunca propietario de estos ejemplares, los reunía con cierta responsabilidad histórica pensando que no eran míos", ha indicado.

La donación del manuscrito Rubens es uno de los logros del Museo del Prado al servir de aportación "importantísima" para el conocimiento del autor. Según ha señalado Bordes, cuando lo adquirió en París hace 20 años en subasta pública no recibió "mucha atención", si bien a lo largo de finales de los años 90 ha ido cobrando importancia al ser una copia directa del original que conserva dos dibujos del pintor flamenco.

La Biblioteca Bordes está formada por seis grandes conjuntos, organizados en función de las disciplinas formativas del artista, a los que se añade un grupo de manuscritos de diversa índole, entre los que destaca el citado cuaderno de Rubens recibido como donación.

GRANDES ARTISTAS

Las cartillas de dibujo constituyen el conjunto más valioso de la Biblioteca Bordes, tanto por el número de ejemplares reunidos, como por su rareza. El carácter eminentemente utilitario de estas cartillas ha motivado que se conserven en muy reducido número, y en ocasiones en ejemplares únicos.

El valor de este grupo es notable, pues de su estudio se podrán en un futuro determinar no solo las diferencias en la forma de aprender a dibujar en cada momento, sino también los modelos elegidos en función del gusto. En el conjunto están incluidos, además de dos de los ejemplos fundacionales del medio, como los de Fialetti, Cousin y Carracci, los más notables ejemplos de los siglos posteriores: Rubens, Ribera o Bloemaert, entre otros.

La colección también cuenta con tratados de anatomía (con el libro de Vesalio como pionero en el estudio de la figura humana); de proporción (con tratados fundacionales de Alberti y Durero); fisionomía (desde el texto de Della Porta 'Della Fisonomia dell'Huomo' hasta los de Le Brun o Lavater); tratados de pintura y dibujo (Leonardo o Hogarth) e iconografías (Perrier).

NUEVAS ADQUISICIONES

Además de añadir la Biblioteca Juan Bordes a los fondos bibliográficos de su Centro de Estudios, el Museo del Prado ha continuado en 2014 con la política de ampliación de sus fondos adquiriendo tres obras que contribuyen al enriquecimiento de sus colecciones entre las que destaca el 'Tríptico del Nacimiento de Jesús' del Maestro del tríptico del Zarzoso adquirido a la familia Várez Fisa,

Por otra parte, un año más, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha contribuido también al enriquecimiento de las colecciones del Museo del Prado con la compra y adscripción de un conjunto de diez obras, entre las que se incluyen colecciones de dibujos, miniaturas (como el 'Autorretrato' de Luis Paret y Alcázar) y pinturas como 'Cristo sentado en la piedra fría' de Juan de Flandes.